La disparada del dólar paralizó la venta en algunas cuevas del microcentro y la compra a través de las aplicaciones bancarias estaban caídas. La compra de dólar MEP quedó congelada y los bancos explicaron que estaban adecuando sus sistemas operativos a la nueva normativa de la Comisión Nacional de Valores que extiende la cantidad de días que hay que tener los dólares bancarizados antes de poder retirarlos, una operatoria que en la jerga se denomina parking.

Los dólares oficiales

Dólar oficial Banco Nación: $360,5

Dólar Mep: $851

Dolar turista: $731

Dólar CCL: $931

El Banco Central arrancó la semana con otra venta importante venta de dólares de sus reservas para abastecer la demanda de los importadores en el mercado oficial de cambios. Lo hizo en una jornada de fuertes tensiones cambiarias, en las que los dólares paralelos treparon hasta nuevos máximos históricos nominales.

La entidad terminó la rueda de este lunes con un saldo negativo de unos u$s 70 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. Así, el resultado negativo acumulado asciende a aproximadamente U$S 246 millones en lo que va de octubre y u$s 2000 millones en el año.

