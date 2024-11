Intimaron a Gustavo Gutiérrez para que devuelva casi un año de sueldo y él avisó que irá a la Justicia

En ese texto, Gutiérrez acusó al "régimen suarista" de querer silenciarlo al ser "el único concejal que se opone a la expoliación del contribuyente, la adicción al juego online, la declaración de Capital como zona liberada y otros flagelos que la ciudad enfrenta".

Y avisó que llevará el pleito "a nivel judicial, ya que el salario como concejal y el haber jubilatorio son dos cuestiones completamente distintas".

La postura de la comuna

En tanto, desde el municipio se centraron estrictamente en las cuestiones relacionadas con la incompatibilidad que existiría entre los haberes que recibió Gutiérrez como concejal y la jubilación que percibe.

Según fuentes de la comuna, el caso se inició cuando entró una denuncia que señalaba esta superposición, lo que dio pie a que comenzara una pesquisa para ver si se trataba de una acusación con sustento.

Efectivamente, desde ANSES confirmaron que Gutiérrez es titular de una jubilación, a pesar de que en el municipio destacan que no la mencionó en al menos dos declaraciones juradas que se le solicitaron.

"Lo loco es que Gutiérrez firmó declaraciones juradas en las que no mencionó estar cobrando esta jubilación. Si no existieran incompatibilidades, ¿por qué no informó que estaba cobrando esos haberes?", observó una de las fuentes consultadas en el municipio.

En consecuencia, se emplazó a Gutiérrez para que opte por uno de los dos ingresos: o el sueldo o la jubilación. Para ello la comuna se basó, entre otras normas, en la Ley 6.921, que en su artículo 30 subraya:

“Aquellas personas (...) que gozan de beneficios jubilatorios acordados y se encuentran prestando servicios en el ámbito de la Administración Pública Provincial centralizada, descentralizada, entes autárquicos y/ o cualquier otra repartición perteneciente a la administración pública, cesarán en sus funciones. Asimismo, en adelante, ninguna persona que goza de beneficios jubilatorios podrá desempeñar actividades/cargos rentados en el ámbito descrito".

En caso de que el concejal elija "soltar" el salario -el último sueldo, que ronda los $2 millones, ya no lo recibió-, deberá devolver el importe correspondiente a varios meses -se habla de nueve o diez- en los que sí cobró ese haber a pesar de ser jubilado.

Pero eso es algo que el referente no está dispuesto a hacer.

Aquí, extractos de la resolución que emitió el municipio el pasado 12 de noviembre, en el que se emplaza a Gutiérrez a devolver la plata:

