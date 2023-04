Interna radical en Maipú: el sector de Pinti acusó que militantes de Majul destruyeron sus carteles

Vandalizaron los carteles que impulsan a Mauricio Pinti Clop, uno de los radicales que competirá contra el funcionario Néstor Majul en la interna de Cambia Mendoza por Maipú. Producto de eso, la diputada nacional Jimena Latorre (UCR) salió a cruzar duramente a la "vieja política", a la que responsabiliza de los hechos, y aunque no le puso nombre, se lee una crítica directa hacia el propio hombre del Ministerio de Seguridad; que no sólo es de su mismo partido, sino que es aliado particular de Alfredo Cornejo, con quien ella tiene gran vínculo por su tarea en el Congreso. Como si fuera poco, dijo que Majul no propone nada distinto para el departamento.