"Ya hubo encuentros. Lo primero que se acordó es ampliar la mesa y que sean los legisladores y concejales que representan al cuarto distrito quienes se sumen a una próxima reunión a realizarse el viernes", reveló el jefe comunal, que está reemplazando a Emir Félix mientras el histórico justicialista se recupera de una neumonía.

Paulo Campi San Rafael.jpg Paulo Campi (PJ) asumió como intendente interino de San Rafael tras la licencia por enfermedad de Emir Félix.

La novedad se suma a lo expresado por otros referentes del Sur que pertenecen a partidos diversos: aseguran que habrá una estrategia conjunta para conseguir que los 1023 millones de dólares que iban a ir a la megaobra queden allá.

Durante la Fiesta de la Ganadería de General Alvear también se habló del tema Durante la Fiesta de la Ganadería de General Alvear también se habló del tema

El sábado, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, Jorge Noguerol, dijo en la Fiesta de la Ganadería que "la zona Sur fue la más perjudicada por la Promoción Industrial" y por lo tanto debería ser "el destino principal de los fondos" de Portezuelo.

Todo indica que el intendente alvearense, Walter Marcolini (UCR), se sumará a la movida. Y un clima similar se vive en Malargüe, donde Juan Manuel Ojeda (UCR) viene dando señales en la misma dirección.

Portezuelo del viento y la "legitimidad de origen"

En la entrevista con Nihuil, Campi recordó que "fue la Cámara de Comercio de San Rafael" la que inició un reclamo y un juicio ante la Nación para quejarse por los problemas que causaba en Mendoza la Promoción Industrial.

"Luego, el acuerdo político entre el exgobernador Julio Cobos y el presidente Néstor Kirchner derivó en la posible realización de una obra con el objetivo de mitigar esos perjuicios", recapituló el sanrafaelino.

Julio Cobos y Néstor Kirchner, el día que firmaron el convenio por Portezuelo en 2006.jfif Julio Cobos y Néstor Kirchner el día en que firmaron el acuerdo para que Mendoza fuera resarcida tras los perjuicios ocasionados por la promoción industrial.

El dinero para esa obra empezó a llegar. La Nación ya depositó más de 420 millones de dólares de los 1023 millones programados. Sin embargo, el posible laudo adverso del Presidente hace que Portezuelo esté prácticamente dada de baja, y en el Sur ya afilan los facones (políticos) para defender lo que consideran suyo.

"Hemos avanzado con lo departamental y vamos a seguir con lo regional en pos de lo que hemos denominado 'legitimidad de origen'. Debido a que justamente el reclamo lo origina el perjuicio que había sufrido el Sur, es lógico que ese resarcimiento vaya para el Sur", definió Campi.

¿Qué obras se priorizarían?

Cabe preguntarse si hay algún orden de prioridades sobre las obras que se concretarían con los dólares de Portezuelo.

No obstante, la mesa intersectorial acordó "no priorizar obras" para no dividir fuerzas.

Lejos de ser separatistas, lo que reclamamos es que se entienda al sur provincial" (Campi) Lejos de ser separatistas, lo que reclamamos es que se entienda al sur provincial" (Campi)

"Cada institución tiene propuestas distintas", explicó el intendente interino de San Rafael. En consecuencia, las obras que van a realizarse dependerán del intercambio entre los intendentes y las cámaras de comercio, más lo que aporten otros sectores.

"Por ahí se nos acusa a los sureños de ser un poco separatistas, pero lejos de ser separatistas lo que nosotros reclamamos es que se entienda que el Sur provincial es postergado por el gobierno central en cuanto a la infraestructura que necesitamos", consideró Campi.

La salud de Emir Félix

En otro tramo de la charla, el entrevistado se refirió a la salud de Emir Félix, quien pasó 68 días internado y por estos días se recupera de una neumonía que lo tuvo a maltraer.

"Creemos que Emir volverá muy pronto a sus funciones como intendente de San Rafael. No quiero aventurar plazos pero él lleva la gestión pública en la sangre", cerró Campi.

