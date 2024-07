IMPSA: Cornejo y Pazo adelantaron que se presentó un fondo de inversión interesado

"La idea que trabajamos en conjunto con la provincia de Mendoza es iniciar un proceso totalmente transparente abierto a otros oferentes, por el cual se firmó una carta de intención y se va a empezar un proceso de due diligence por 30 días, abierto también a otros interesados", explicó el funcionario nacional.

Dentro de un mes se conocerá entonces la oferta final por parte del privado interesado y es entonces cuando se comunicará públicamente y se abrirá un proceso de mejoramiento de oferta.

Interés de privados en IMPSA

Juan Pazo aseguró que son varios los grupos interesados por el "potencial de los negocios".

El funcionario nacional advirtió que "a pesar de las distintas inyecciones de capital, que fueron de unos 60 millones de dólares, la compañía sigue enfrentando deudas por más de 500 millones de dólares y una pérdida mensual de más de 2,5 millones de dólares".

Esto, dice, es lo que se busca solucionar en conjunto con el Gobierno mendocino.

Cornejo afirmó en tanto que Mendoza fue partícipe del proceso "todo el tiempo". Y que junto a los ministros de Hacienda y Energía se trabajó con el Gobierno nacional para llegar a la capitalización de IMPSA.

"IMPSA es relevante para Mendoza y nos comprometemos por su continuidad no solo por tener acciones como Estado, sino porque es un emblema", expresó Cornejo.

alfredo cornejo juan pazo impsa 1.jpg Mendoza y Nación firmaron la carta de intención para dar inicio al proceso de venta de las acciones de IMPSA.

"Enorgullece a los mendocinos y era sinónimo de Mendoza. Así que tenemos un compromiso económico y social de que funcione. Los peligros de que no funcione existen y son latentes pero estamos trabajando de una manera muy profesional para que esta empresa vuelva a ser lo que era, una empresa exitosa", aseguró el gobernador.

Pazo, por su parte, explicó que la "inyección de fondos frescos a partir de aportes no reembolsables que viene recibiendo la compañía desde el año 2010, no sirvió para reestructurarla ni para retomar esa senda de progreso. Y entonces la empresa no recuperar su competitividad en el mercado internacional de manera rápida".

Esto llevó a que IMPSA "no tenga la capacidad económica o financiera para afrontar el capital de trabajo necesario para poder asumir nuevos procesos de inversión". Y justamente es eso lo que se busca con esta negociación.

"Empresas como IMPSA necesitan de estabilidad en variables como inflación, tipo de cambio, déficit fiscal y eso hace que el sector privado invierta y que la economía se dinamice. Hoy por suerte, algo está cambiando porque en este nuevo contexto aparecen interesados en querer capitalizar la empresa y potenciarla", agregó Pazo.

El secretario afirmó que con la aprobación del RIGI, son muchas las inversiones que pueden darse en sectores estratégicos como el hidroeléctricos o el de minería "que pueden hacer que esta compañía pueda volver a ser puesta en valor".

Cuánto vale IMPSA

"No tenemos monto porque la empresa no está valuada", explicó Alfredo Cornejo. Justamente el proceso de auditoría que comienza hoy tiene como fin la valuación de la firma para establecer, mediante ese estudio, cuánto se pagaría en el mercado por ella.

"No nos importa tanto el monto porque no tenemos pretensión en recaudar, sino que como la empresa tiene múltiples deudas, lo que nos interesa es que está saneada y funcionando, cumpliendo con los contratos que ya tiene y generando nuevos", dijo Cornejo.

"El objetivo final es que la mantengamos en pie y funcione como en las épocas de gloria. Pero como es patrimonio del Estado, tenemos igual el foco puesto", agregó.