Igual que Cristina, un asesor de Sagasti criticó al Banco Central por el desajuste de precios

Es que el economista Aroma pasó por 7D (Séptimo Día, Canal Siete; miércoles 22:10 hs.) y afirmó que "ese colador, que es el Banco Central, tiene que empezar a atajar algo más". La frase resonó ineludiblemente sobre la entidad que conduce el mendocino Miguel Pesce, a quién le están pidiendo -de formas cada vez más explícitas- frenar la salida de billetes verdes al exterior.

"Estamos en un período récord de exportaciones (lo que significa entrada de dinero) pero el Central no tiene reservas", siguió Aroma. "Bueno, entonces hay que ver qué estamos haciendo para administrar esas sumas y si es que lo estamos haciendo bien, porque nuestro dilema siempre ha sido qué pasa con él dólar. Lo concreto sería unificar criterios", apuntó.

aroma lizana sabatini 7d 230622.jpg Aroma, Gabriela Lizana (del massismo) y Alberto Sabatini (del sector albertista A23) pasaron por 7D este miércoles. La inflación y las grietas en el Frente de Todos fueron los temas en debate.

"¿Entonces se les está escapando la tortuga al BCRA y a la AFIP?", le preguntaron. "Sí, yo creo que sí. Si hay sobrefacturación de lo que se importa, propongo observar correctamente quiénes están analizando ese tejido para no cometer más errores", contestó. Parte de su respuesta fue orientada a vincular ése problema con el fenómeno inflacionario, que cerraría el año con precios 70% más altos que el anterior.

Más retenciones y redistribuir ingresos

En el acto de la CTA que encabezó el lunes, Cristina Fernández dejó claro que, para ella, ni el déficit ni la emisión monetaria son causas centrales para la suba de precios. En sintonía, el asesor de los equipos técnicos del PJ afirmó cuáles son las herramientas que sí lograrían bajar el IPC según su mirada: subir impuestos al agro, redistribuir riqueza y el ya mencionado ajuste de clavijas en la balanza comercial.

Cristina Kirchner Alberto Fernández Frente de Todos.jpg "Festival de importaciones". Cristina criticó la salida de dólares y dio ejemplos de empresarios a los que ella les pidió cambiar sus modelos de negocio para exportar más de lo que ingresaba. "Eso es usar la lapicera", remató. Foto: NA

"Veamos si es momento de tocar retenciones. La persona que va al quiosco de la esquina, si paga los valores de la harina dividiéndolos por kilo, en lugar de hacerlo por tonelada; está abonando un producto de suma necesidad a valores internacionales. Le está saliendo el mismo monto que sale el trigo en el exterior, y eso no puede ser", acotó el maipucino.

Además tocó el impulso redistributivo, otro de los ejes en los que sí vienen coincidiendo con el albertismo -al menos desde el discurso-. Es un aspecto de dos frentes: el primero, que la recuperación económica mayor al 10% que trajo 2021 redunde en los bolsillos de la ciudadanía. El segundo, que esos bolsillos no pierdan poder de compra cada día que pasa, como ocurre con la remarcación de productos constante a la que se somete el país.

pesce-empleo-pandemia.jpg Miguel Ángel Pesce, presidente del Banco Central, es uno de los apuntados por las críticas del kirchnerismo.

"Las políticas de ingreso se cuidan ayudando a las familias a llegar a fin de mes, y para hacer eso hay que implementar control de precios", dijo Aroma. "Es cierto que no ataca el problema de fondo y que a veces no ha funcionado; pero los planes de estabilización concretos, como el Plan Austral (lanzado en 1985), necesitaron sí o sí de esa medida. Más allá de cómo terminó (una escalada que derivaría en hiperinflación de 1989); nos dio dos años de estabilidad, que en la Argentina, no es poca cosa".

Por último, el especialista habló de la emisión monetaria. Una franja de Juntos por el Cambio la esgrime casi como el único aspecto que hace subir los valores, mientras que el oficialismo nacional sostiene la hipótesis de la multicausalidad y la relega a un segundo plano. Sobe la impresión de billetes -que se elevó en los últimos dos años, pero no sólo en Argentina sino también en Estados Unidos y ciertos países del "primer mundo", Aroma dijo que "no hay que emitir al infinito, eso es cierto; pero tenemos focos inflacionarios que no vienen de esa causa, y que no se suelen tener en cuenta. La economía es siempre una cuestión de equilibrios", cerró.

