Ibáñez sobre Portezuelo: "Alberto tiene todos los elementos para laudar a favor de Mendoza"

Suarez pisó la Casa Rosada solo para presentar el escrito, "como institucionalmente corresponde", dicen desde Casa de Gobierno, pero no se reunirá personalmente con Alberto Fernández. Sí aprovechará el viaje para almorzar con dirigentes de Juntos por el Cambio como Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y el recientemente elegido presidente de la UCR, el jujeño Gerardo Morales.

rodolfo suarez casa rosada.jpg

La decisión de Fernández respecto de la necesidad o no de un nuevo estudio de impacto ambiental sobre Portezuelo se espera porque el gobernador Rodolfo Suarez activó el mecanismo del laudo presidencial en junio del 2020, después de que en la reunión del Consejo de Gobernadores del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) La Pampa, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro votaran en contra del presentado por Mendoza.

Sergio Ziliotto rodolfo suarez wado de pedro.jpg El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, junto al de Mendoza, Rodolfo Suarez, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro en la reunión de junio de 2020

El plazo para pronunciarse se venció largamente y, dado el avance del proceso de adjudicación, antes de tomar o no una decisión al respecto, Suarez busca destrabar la resolución presidencial para "proteger el patrimonio de la provincia", explicó Ibáñez.

Es que a comienzos de mes, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, confirmó que se haría un nuevo estudio de impacto ambiental y que se avanzaría "en las negociaciones pero no será un tema de resolución inmediata".

Estas declaraciones encendieron las alarmas en el Gobierno de la provincia que entiende que "si el presidente se tiene que basar en los antecedentes, tiene que laudar a favor de Mendoza, como ya lo hizo en otro laudo Mauricio Macri", como dijo Ibáñez. Aunque claro, "la decisión que tome el presidente no se puede anticipar porque hay cuestiones políticas" en el medio, dijo en referencia al viejo apoyo de Macri y al color peronista de la provincia de La Pampa que es la primera interesada en la realización de un nuevo estudio.

La resolución que puede adoptar el presidente, a pesar del anticipo que dio Batakis, es una incógnita para el gobierno mendocino. De la letra del laudo dependerán los pasos a seguir dado que es un fallo que no se puede recurrir.

La relación entre la Nación y Mendoza sigue tirante pero no cree el ministro de Gobierno que nada de ello debiera influir a la hora del arbitraje. "La relación siempre ha sido la misma, con diálogo en buenos términos, siempre con altura y respeto. Si el gobernador se ha tenido que plantar o acompañar lo ha hecho, pero siempre desde un lado institucional", analizó.

El avance de la licitación

Hasta ahora, Mendoza ha continuado con el proceso de adjudicación. La Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas de Portezuelo del Viento analiza las ofertas y en breve emitirá su dictamen. Después de ello, el proceso pasará a manos de una nueva Comisión integrada por funcionarios de la provincia y necesitará el visto bueno de la Fiscalía de Estado.

Este camino sigue en paralelo a la resolución del laudo aunque, en principio, no se llegará hasta el punto de la adjudicación sin tener el fallo presidencial en mano.

portezuelo del viento.jpg

Los fondos están

El Gobierno nacional transfirió en octubre US$ 57.122.065 de la novena cuota de desembolsos para la de la presa hidroeléctrica Portezuelo del Viento. Así, en la provincia ya cuentan con US$ 318 millones de los U$S 1.023.362.922 comprometidos en pagos trimestrales, hasta octubre de 2024.

Esos fondos, por un acuerdo firmado entre Nación y Mendoza, están en un fideicomiso construido esclusivamente para la construcción de la presa hidroeléctrica y otras obras anexas.