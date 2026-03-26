Declaró el piloto que facturó el viaje a Punta del Este de Adorni y dijo que el viaje lo pagó Grandio

manuel-adorni-junto-su-amigo-marcelo-grandio-periodista-la-tv-publica El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su amigo periodista, Marcelo Grandio.

Bajo la lupa de la Justicia

El objetivo de la Justicia es determinar si el pago realizado por Grandio respondió a dádivas o a un intercambio de favores vinculados a su posición en el canal estatal. En el ámbito aerocomercial, se estima que el costo de un vuelo en este tipo de aeronaves de alta gama, con capacidad para cinco pasajeros y dos tripulantes, alcanza los 10.000 dólares por el tramo de ida y vuelta.

Estrategia oficial y control de daños

Ante el avance de la causa y el impacto mediático, el gobierno nacional inició una etapa de "control de daños" para proteger la figura del Jefe de Gabinete. La directiva desde la Casa Rosada es mostrar a un funcionario "funcionando", con una agenda cargada de reuniones de gestión y encuentros con ministros y referentes de La Libertad Avanza.

Como parte de este plan, el resto de los integrantes del gabinete mantendrá un perfil público bajo y limitará sus apariciones mediáticas durante los próximos días. El objetivo central de la administración libertaria es correr el foco de la discusión y evitar que el escándalo del vuelo privado siga escalando en la opinión pública.

Milei se mostrará junto a Adorni en un fuerte gesto de respaldo político

En medio de la tormenta judicial que rodea al Jefe de Gabinete por el financiamiento de sus vuelos privados a Uruguay, el gobierno nacional prepara una demostración de unidad.

El presidente Javier Milei participará este viernes de un acto central junto a Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el barrio porteño de La Paternal.

javier milei y manuel adorni El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La actividad oficial marcará la inauguración de un nuevo Centro de Formación Capital Humano, un espacio diseñado para mejorar las capacitaciones técnicas de los trabajadores y facilitar su inserción laboral mediante convenios con el sector privado.

Antes del evento, el mandatario mantendrá un encuentro privado con el ministro coordinador a las 11 de la mañana, en lo que se interpreta como un respaldo directo tras semanas de cuestionamientos por los traslados realizados en febrero junto a su familia.

Mientras la causa avanza en los tribunales, el Jefe de Gabinete busca dar por cerrada la controversia mediática. En sus últimas declaraciones, el funcionario afirmó estar a entera disposición de la Justicia y expresó su confianza en que el tema no sumará nuevos capítulos que afecten la gestión.

Desde su entorno más íntimo aseguran que “ya se explicó todo lo que era necesario aclarar” y que la instrucción actual es enfocarse exclusivamente en la agenda de gobierno.