Hebe Casado y los ministros de Cornejo salieron en bloque a defender el impulso a la minería

La vicegobernadora Hebe Casado, a cargo de la gobernación porque Alfredo Cornejo viajó a Buenos Aires para participar del Consejo de Mayo, eligió un tono conciliador para resaltar el trabajo técnico que hay detrás del impulso a la minería.

Tuit Hebe Minería

En la misma línea fueron varios de los ministros del gabinete cornejista.

Natalio Mema, titular del ministerio de Gobierno, apuntó a la convivencia de la minería con la producción agrícola, sobretodo en base al cuidado del agua, que es lo que concentra una de las mayores críticas de los grupos antimineros.

En ese mismo posteo, el ministro puso de ejemplo el crecimiento económico que le generó a Chile su desarrollo minero: "Es el camino de las economías que se animan a desarrollarse con reglas claras, control ambiental y visión de futuro. Mendoza también puede hacerlo. Minería sostenible, dentro de la ley, cuidando el agua y fortaleciendo nuestras instituciones", marcó como respuesta al posteo de respaldo que hizo el presidente Javier Milei este lunes.

Tuit Mema minería

Los cuatro proyectos mineros que debate el Senado

Además de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino, en la Cámara de Senadores se debatirá también el aval para 27 proyectos de exploración de Malargüe Distrito Minero Occidental cuya Declaración de Impacto Ambiental (DIA) también tiene media sanción.

En paralelo también se discutirá el proyecto de ley de Regalías Mineras y la creación del Fondo de Compensación Ambiental.

En el oficialismo especulan con que de todos ellos la votación más ajustada pueda ser la de PSJ Cobre Mendocino, aunque en el poroteo confían en tener los votos suficientes para avanzar con el respaldo a esa DIA. Ese conteo le daría una aprobación con 25 votos de los 38 senadores que tiene esa cámara.

En tanto, el resto de los proyectos podrían tener un apoyo aún más contundente. La DIA de Malargüe Distrito Minero Occidental podría tener no sólo el aval de los 19 legisladores oficialistas, sino que a ellos se sumarían también otros de La Unión Mendocina y algunos del PJ, alineados con el pedido del intendente de Malargüe, Celso Jaque, por lo que ese proyecto podrían cosechar algo más de 30 votos afirmativos.