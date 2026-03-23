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Afirmaciones polémicas

Hebe Casado puso en duda el número de 30.000 desaparecidos y recibió críticas en las redes

Entre las personas que salieron a contestarle se encuentra el historiador Marcelo Larraquy, la diputada Myriam Bregman, periodistas y políticos locales

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
La vicegobernadora escribió un polémico posteo en X, y recibió muchas críticas nacionales y provinciales. 

La vicegobernadora escribió un polémico posteo en X, y recibió muchas críticas nacionales y provinciales. 

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, volvió a quedar en el centro de la polémica tras publicar un mensaje en redes sociales en el que cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar, a horas de que se cumplan 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

El planteo generó críticas en X (ex Twitter), tanto de dirigentes políticos como de periodistas e historiadores, en un contexto particularmente sensible por los 50 años del inicio del último gobierno de facto.

Casado tuit golpe

Quienes le respondieron a Hebe Casado

Entre quienes salieron a responderle se encuentra el historiador Marcelo Larraquy, quien cuestionó duramente el planteo de la funcionaria.

Larraky respuesta a Hebe Casado

También se sumaron la diputada nacional de izquierda Myriam Bregman y la periodista Noelia Barral Grigera, quien es la compañera de Ernesto Tenembaum en las mañanas de Radio Con Vos.

tuit noe barral grigera respuesta a casado

Otra que salió a cuestionar a Casado fue la presidenta del bloque del PJ en el Senado de Mendoza, Adriana Cano.

Adriana Cano tuit casado

Las respuestas apuntaron tanto al contenido del mensaje como al momento elegido para difundirlo, en la antesala de una fecha clave en el aniversario del golpe militar del 76'.

Antecedentes de polémicas de Casado

No es la primera vez que Casado genera repercusiones por sus intervenciones en redes sociales. En distintas oportunidades, sus publicaciones han abierto debates y sumado cuestionamientos, especialmente en temas vinculados a la política nacional y los derechos humanos.

En este caso, el intercambio se dio en la previa de una nueva conmemoración del 24 de marzo, una fecha que cada año convoca movilizaciones y actividades en todo el país bajo la consigna de Memoria, Verdad y Justicia.

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