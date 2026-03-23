Hebe Casado puso en duda el número de 30.000 desaparecidos y recibió críticas en las redes

Larraky respuesta a Hebe Casado

También se sumaron la diputada nacional de izquierda Myriam Bregman y la periodista Noelia Barral Grigera, quien es la compañera de Ernesto Tenembaum en las mañanas de Radio Con Vos.

tuit noe barral grigera respuesta a casado

Otra que salió a cuestionar a Casado fue la presidenta del bloque del PJ en el Senado de Mendoza, Adriana Cano.

Adriana Cano tuit casado

Las respuestas apuntaron tanto al contenido del mensaje como al momento elegido para difundirlo, en la antesala de una fecha clave en el aniversario del golpe militar del 76'.

Antecedentes de polémicas de Casado

No es la primera vez que Casado genera repercusiones por sus intervenciones en redes sociales. En distintas oportunidades, sus publicaciones han abierto debates y sumado cuestionamientos, especialmente en temas vinculados a la política nacional y los derechos humanos.

En este caso, el intercambio se dio en la previa de una nueva conmemoración del 24 de marzo, una fecha que cada año convoca movilizaciones y actividades en todo el país bajo la consigna de Memoria, Verdad y Justicia.