Hebe Casado llamó a La Unión Mendocina como "el deportivo rejunte" y aseguró que no tiene plan de gobierno

"Al electorado de Juntos por el Cambio y Cambia Mendoza, no le gusta la traición, ni el saltimbanqui. El PRO conserva una imagen muy buena a nivel nacional con Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal y los 4 apoyaron mi candidatura, yo creo que el electorado del PRO lo entendió y nos está acompañando", aseguró la precandidata a liderar la Legislatura y aseguró que no le consta que Rodríguez Larreta haya mostrado señales de acercarse nuevamente al dirigente lujanino.

Y fue más allá. Calificó al frente de La Unión Mendocina como "el deportivo rejunte" y lo diferenció con lo que fue la alianza Cambia Mendoza cuando se creó en el 2015 y reunió a un crisol de partidos políticos que iba desde el radicalismo, el PRO y el PD, hasta el Socialismo, Libres del Sur y el massismo mendocino.

Alfredo Cornejo y Hebe Casado, junto a Mauricio Pinti, Lucas Luppo y Leonardo Fernández.jpg La dupla de Alfredo Cornejo y Hebe Casado, encabezaron la última reunión con los precandidatos a intendentes para definir ejes de campaña.

"La diferencia fundamental es que esa alianza tenía un programa de gobierno y un enemigo en común, que era el kirchnerismo, también para Massa. La Unión no lo tiene porque ha sido todo muy improvisado. Orozco dos horas antes de anunciar su candidatura decía que pertenecía a Cambia Mendoza y no se iba a ir. Y además en esa sociedad tiene gente del kirchnerismo que hasta ayer querían que Cristina sea presidenta, como Andrea Blandini y Omar Giménez era funcionario del kirchnerismo", cuestionó.

Cómo le harán frente al anticornejismo que alienta la oposición

La compañera de fórmula de Alfredo Cornejo aceptó que la bandera que agitan tanto el frente peronista Elegí, como el mismo frente de La Unión Mendocina, es la anticornejista. El mensaje de ambas campañas es que ellos son el camino para evitar el regreso del ex gobernador que busca recuperar su sillón.

"Más allá de eso los que tienen la última palabra son los votantes y no piensan como todos ellos. La imagen de Cornejo, sus reformas y lo que hizo han marcado el presente mendocino, y a eso la gente lo valora y lo va a valorar en las elecciones", dijo en defensa de su fórmula.

A la par aseguró que uno de los ejes de su posible gobierno será agilizar la Justicia "se hicieron cambios en el fuero laboral y de Familia, pero aún quedan cambios para hacerla mucho más eficiente".

En ese camino y pensando en una posible gestión al frente de la Casa de las Leyes negó que le interese continuar con la ola de reforma de la Constitución que impulsó Laura Montero en la gestión de Cornejo, y ahora el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez en este Gobierno.

"No está en la agenda de la gente, la gente no sabe cómo llegar a fin de mes, plantear esas cosas no son una prioridad"

"Los hermanos Félix han manejado San Rafael con clietelismo"

Hebe Casado se autodefine como una referente sanrafaelina del PRO, y de hecho reconoce que sus socios del radicalismo también tiene buenos cuadros políticos en esa comuna sureña. Sin embargo, a la hora de analizar porqué ninguna de las dos fuerzas ha logrado doblegar al peronismo en la comuna, que de hecho gobierna con los hermanos Félix desde hace 20 años, entiende que hay responsabilidades compartidas.

"Por un lado porque los hermanos Félix tienen una forma de gobernar, que como buenos perokirchneristas manejan el clientelismo y generan adeptos en diferentes lugares, y por otro lado la misma oposición ha ido siempre desunida y eso ha colaborado. En este caso vamos todos unidos y tal vez en Septiembre podamos dar vuelta eso", concluyó.