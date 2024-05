Hebe Casado fue repudiada por su desubicado posteo tras el partido Independiente-Godoy Cruz

Tuit Agustín Vila.JPG

A Hebe Casado la trataron desde desubicada hasta desagradecida

El partido del sábado entre los Azules y el Tomba fue una fiesta deportiva, tal como lo destacó el dirigente Agustín Vila, quien en la imagen que acompaña esta publicación resumió el éxito del espectáculo y destacó el comportamiento de los hinchas y también de la delegación de Godoy Cruz, tanto del plantel como de los dirigentes que asistieron al Bautista Gargantini.

Lo de Casado sorprendió, si bien parece ser una abonada a los escandaletes como cuando en Séptimo Día, el programa político de Canal 7 dijo que había carreras universitarias que eran un hobbie y cuando le pidieron que nombrara alguna no supo responder.

Sorprendió porque las autoridades de todos los clubes de Mendoza trabajan fervientemente para erradicar la violencia en el fútbol. Lo hacen con el respaldo incluso del propio Gobierno desde el Ministerio de Seguridad y desde la Policía. Y frente a ese esfuerzo grande que se está haciendo aparece la vicegobernadora con mensajes que quizás pretendieron ser graciosos pero claramente son generadores de violencia.

Terminado el partido la sanrafaelina, que estuvo ubicada en uno de los palcos publicó en su cuenta de X una frase burlesca: "0 a 0. Un equipo puso 10 en la defensa". Obviamente aludió a lo que ella entendió como un planteo defensivo del equipo dirigido por Martín Cicottello. ¿Es necesario que la vicegobenadora se exprese así, publicamente?. No, no es necesario.

Pero ante las reacciones de quienes le reprocharon esa actitud redobló la apuesta burlesca y lanzó: "Parece que los hinchas de algún equipo se sintieron identificados y se dieron por aludidos. No voy a decir quiénes".

Las respuestas llegaron enseguida y continuaron este domingo, desde el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, que la declaró persona no grata, hasta cientos de hinchas.

hinchada-independiente-godoy cruz.jpeg En el Gargantini se vivió una fiesta deportiva el sábado. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Los textuales del repudio

A continuación reproducimos algunas de las reacciones y omitimos aquellas que no es conveniente publicar porque contienen insultos pero que sí mencionamos porque esa virulencia es lo que consiguió Hebe Casado con su conducta.

Daniel Vila presidente de Independiente: "Señora vicegobernadora. Usted no estaba invitada pero fue al partido. ¡Agradecidos! La ubicamos en uno de nuestros modestos palcos. Fue recibida con el protocolo que su cargo merece. Obvio que no pagó entrada y fue nuestra huésped. Sólo le pedimos RESPETO! ¿ Toda la semana trabajando con Alejandro Chappini presidente de Godoy Cruz para erradicar la violencia en el fútbol y esta mujer publica un tuit provocativo? Qué lástima que siendo vicegobernadora no entienda el alcance de su responsabilidad...#persona no grata".

Agustín Vila, dirigente de Indpendiente: Clásico después de décadas: 100 puntos. Hinchada local: 100 puntos. Dirigentes visitantes: 100 puntos. Jugadores L/V: 100 puntos. Vicegobernadora: DESUBICADA en tiempo y espacio.

Alberto Rez Masud, dirigente de Independiente: "¿Y si en lugar de generar violencia le pega una leidita al Boletín Oficial del jueves?".

Lucas Jerez, periodista de La Nación: "Todo mi repudio a este tipo de publicaciones".

Alejandro Volpe: " Comentario de una idiota... mientras Mendoza tiene récord de pobreza, la vice se dedica a hacerse la graciosa. Ponete a gobernar".

Maira Bernao: "Señora le pagamos el sueldo para que esté en la cancha y en X hablando de fútbol! Que generosos somos!".

Flavio Suárez: "Es ridículo ponerse en contra a toda esa gente que muestra en la foto con solo 1 comentario. Además poco cortés de su parte agradecer de esa manera el espacio que le brindaron. En fin... usted es política, solo le falta el tuco.

Mariano Arias (hincha de Palmira): " Ponete a laburar!!!!!!!".

Larraldero: " Recuerde señora que hay miles de comprovincianos pasándola muy mal, sería honorable de su parte hablar de esos temas. Para chistes están los grupos de wahtsapp, Ubíquese, respete y sea responsable".

Ezequiel Grandía: " Renunciá no estás a la altura de tu cargo, mirá la pelotudez que ponés en vez de recalcar la fiesta histórica que se vivió en la provincia. Y a esta fantasma le pagamos el sueldo, así estamos".

Miguel del Toro: " Gente como vos hacen que cada día nos dé más asco la política".

Nacho Escobar: " Flaca dejá de estar en Twitter y ponete a laburar, sos vicegobernadora ubícate un poco y no hagas papelones".

Miguel Ángel Ripa: " Da un poco de vergüenza que seas de san Rafael".

Patricia Levy: " Es un hobbie ser vicegobernadora???? Hay que educar no incitar".

Juanito Colo Benegas: " Sos muy guapa en twitter, después vas a la tele y te quedás callada o tartamudeas. Un papelón, gratis le salís caro a los mendocinos... En donde te habrás sentado para llegar a vice...??.

Rafael Berruezo: " Respetuosamente le sugiero que no intervenga en cuestiones que obviamente desconoce. Primero aprenda, comprenda e intérprete algo y después dé su humilde opinión.

Maxi Azcurra: "¿ Pagaste la entrada o fuiste de arriba maleducada desagradecida?.

Fernando Flaugnacco: " Pensar que el dinero de mis impuestos va destinado a personas que piensan así. No está a la altura, le queda grande el puesto de vicegobernadora.