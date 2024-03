Hebe Casado calentó la interna del PRO: "Voy a competir con quien sea"

►TE PUEDE INTERESAR: ¡No insistan con los 100 días de Javier Milei! Probemos con los 100 de Hebe Casado

hebe casado legislatura.jpg

Las elecciones del PRO serán en junio

Dado que las elecciones están previstas para el 6 de junio, el 19 de abril se tienen que presentar las listas de todos los candidatos, con avales incluidos.

"Yo soy candidata a presidenta del PRO", confirmó y jugó con la dialéctica como ella sabe: "No soy de las que me achico. Hace 3 años que estoy trabajando para ganar la interna; pero no me dejaron participar". Quien no la dejó participar, según ya ha contado en varias oportunidades, fue Omar De Marchi, líder del PRO en ese momento.

La cercanía con La Libertad Avanza

Hebe Casado Victoria Villarruel.jpg Hebe Casado junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien vino a Mendoza para los actos de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Justamente De Marchi es el referente mendocino del PRO (o del viejo PRO) que forma parte del gobierno nacional de Javier Milei. En el Congreso, Álvaro Martínez, expresidente del PRO local, se pasó de hecho al bloque de La Libertad Avanza, después de que se separara del bloque de Juntos por el Cambio y conformara un monobloque llamado Unión Mendocina.

Esos pasos que dio el demarchismo no están aprobados por Casado, ni por Mauricio Macri, líder nacional del PRO.

"Lo que me ha dicho Mauricio Macri es que hay que acompañar al Presidente porque el país necesita un cambio rotundo y Milei muestra que lo puede hacer; pero no tiene una estructura ni gente de experiencia que lo pueda llevar a buen puerto. Entonces la intención es acompañar pero sin hacer una fusión con La Libertad Avanza, sino respetando la fisonomía del PRO", contó.

"Yo me puedo desmarcar de las decisiones del Gobierno nacional porque no soy parte de La Libertad Avanza y está bueno marcar cuando uno piense que hay errores", agregó a modo de ejemplo.

Desde Mendoza, junto al gobernador Alfredo Cornejo, que muestra cercanía con el Gobierno libertario, "nos hemos quejado por la distribución de subsidios, de ATN, de combustibles, de Ganancias. Vamos marcando un camino".

►TE PUEDE INTERESAR: La interna PRO entró en su etapa final: las dos candidatas oficialistas y el plan de Omar De Marchi

Su relación con Alfredo Cornejo

Cornejo y Hebe Casado El gobernador Alfredo Cornejo y la vice Hebe Casado. Axel Lloret / Diario UNO

El acuerdo electoral de Cambia Mendoza se mantiene en Mendoza: "El PRO ha aportado personas que están colaborando con la gestión y están en lugares clave como salud mental, minería, direcciones de hospitales".

Sobre Cornejo, afirmó que "estamos trabajando bien, pero discutimos si no estamos totalmente de acuerdo".

El salario de los legisladores mendocinos

Cerca de $1.700.000 pasarán a cobrar los legisladores mendocinos cuando la semana que viene se les transfiera el salario de marzo. En medio del cuestionamiento por los aumentos del Ejecutivo nacional y los legisladores nacionales, Hebe Casado defendió la labor de los diputados y senadores provinciales.

"Creo que el grado de responsabilidad de cada uno es importante. En mi caso, ganaría más de médica que de vicegobernadora. Entonces depende de qué clase de legisladores tengamos. Acá trabajan toda la semana, se reúnen, sesionan. Se trabajan muchas leyes y a conciencia. Eso requiere mucho tiempo porque las leyes determinan la vida de todos los mendocinos", remarcó la vice.

"Hoy, el gobernador y la vice cobran menos que la gente de la Justicia, médicos que trabajan en el hospital público y el nivel de responsabilidad es diferente", agregó sobre los salarios de las máximas autoridades de la provincia.