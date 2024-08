Hebe Casado aseguró que todo el entorno de Cristina sabía quien era Alberto Fernández

Por otra parte y en cuanto a Fabiola Yañez, Casado manifestó que "una siempre tiene que creer en las denunciantes, pero la verdad es que las actitudes de la exmujer de Fernández son extrañas".

Hebe Casado sobre Cristina .png

La opinión de Hebe Casado sobre el escándalo de Fernández

Casado destacó que no solo la exvicepresidenta sino todo su entorno tenían información acerca de lo quién era y lo que hacía Alberto Fernández. "Lo pusiste vos, Cristina, hacete cargo", remarcó.

Además, destacó que Alberto Fernández no solo recibió en plena pandemia en Olivos a la periodista y panelista Tamara Pettinato (con quien protagonizó al menos dos videos que los muestran sentimentalmente ligados) sino que entre marzo y agosto de 2020 recibió al menos 12.000 visitas.

"Mientras a nosotros nos perseguían por salir a hacer ejercicio o a trabajar, Alberto hacía lo que quería, desde festejar un cumpleaños en adelante", subrayó Casado en relación al polémico festejo que organizó Fabiola con un grupo de amigos en la residencia de Olivos en pleno encierro por el Covid.

Hebe Casado opinó que la conducta de Fabiola Yanez le parece extraña

En cuanto a la situación de violencia de género que denunció Fabiola Yañez, y que tiene como protagonista al expresidente, Casado indicó que "una siempre tiene que creer en las víctimas, pero la conducta de Fabiola Yañez me parece extraña".

En el mismo sentido agregó "si la secretaria y demás gente de su entorno sabía lo que estaba sucediendo entre Yañez y el expresidente y no hicieron nada en su momento, me parece una situación gravísima".

Fabiola Yañez golpeada.JPG Las imágenes que se difundieron el jueves a la noche de Fabiola Yañez golpeada.

La crítica de Hebe Casado en X

En su perfil de X, Hebe Casado retuiteó el mensaje de Cristina Fernández bajo la inscripción de "cínica".

Lo cierto es que la crítica de Cristina hacia Alberto no termina solamente en destacar que fue un mal presidente, sino que le dedicó gran parte de su tuit a la difusión de las imágenes de Fabiola Yañez golpeada, con diversos hematomas en la cara y en uno de sus brazos.

"La misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos", sostuvo Cristina en su tuit y además agregó que ella también ha sido víctima de violencia de género, desde verbal hasta física (y se refirió puntualmente al intento de asesinato del 1 de septiembre del 2022).

Por último se solidarizó con todas las víctimas de violencia de género y remató con una frase del papa Francisco: "Toda violencia física siempre es precedida por violencia verbal".