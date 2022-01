Habló la pareja de Roberto Munives y justificó haber subido el Aconcagua sin estar vacunada

La mujer, que es abogada y convive con Munives hace un año, admitió no haber recibido ninguna dosis contra el Covid "por decisión propia; no mientras sea un experimento" y dijo "desconocer" la declaración jurada que da cuenta de que tiene el esquema de vacunación completo. "Nunca nos dieron esa documentación. La desconozco", remarcó.

"Estamos tranquilos y con la conciencia tranquila. La Justicia va a investigar", dijo en nombre suyo y de Munives, que "no hablará públicamente. Está muy mal por todo esto".

Narcotráfico, mafias y delincuencias fueron clave, según Delsouc, para que Munives perdiera el cargo.

- ¿Sospechan incluso de gente de la institución de esa situación tan particular que describen?

- Mire, Roberto, antes de ser jefe, había sido trasladado de varios destinos por haber denunciado a superiores. Dentro del Ministerio de Seguridad también hay internas.

- Queda el hijo de Munives en la institución, que sigue siendo policía. ¿Cómo imagina que trabajará si tenemos en cuenta ese cuadro de amenazas y demás que usted describe?

- Tal vez Rodrigo Munives viva más tranquilo ahora que el padre ya no es jefe de la Policía.

Delsouc 22.jpg Mónica Delsouc, pareja de Roberto Munives.

"No soy antivacunas"

Delsouc dijo saber que para entrar al parque Aconcagua había que acreditar la vacunación y agregó que se confió en que una posible modificación al protocolo sanitario permitiera reemplazar la ausencia de vacunas por un PCR negativo que se hizo en OSEP el 4 de enero, antes de la expedición con fines de concientizar en la lucha contra el cáncer de mamas.

MONICA DELSOUC_1.jpg

También cuestionada por haber abordado el helicóptero que se ocupa de trasladar a las personas en riesgo dentro del parque Aconcagua, la mujer se justificó diciendo que "mucha gente lo hace como parte de la logística de traslado de personas que no están en riesgo y bienes durante la temporada". No pagó el seguro, destacó, ya que eligió la opción de abonar los 1.500 dólares por el traslado desde Plaza de Mulas a Horcones en caso de emergencia sanitaria.

Sorprendió Delsouc al decir que el despido de Munives de lo más alto de la cúpula de la Policía de Mendoza "ha sido un alivio; no teníamos vida, nos atacaban todo el tiempo: somos muy creyentes y creemos que Dios dispuso esto porque lo que vendrá será mejor".

imagen.png El posteo de Delsouc en Facebook.

- En su Facebook habló de "días de bronquitis y recuperación" previos a lograr la cima del Aconcagua el 15 de enero. ¿Estuvo enferma y lo dejó asentado en algún lado?

- No tuve bronquitis, lo creí porque me ardía el pecho pero el médico me revisó, dijo que era un cuadro habitual en esa etapa de la travesía y que a lo sumo era una faringitis que no precisaba medicación. Incluso mi saturación de oxígeno era óptima.

- ¿Después del despido de Munives borró esas publicaciones?

- No, las restringí solo a mis amistades pero empecé a ver comentarios de mala fe y agresiones.

El ex jefe policial y su pareja están a la expectativa de que la Justicia Penal los investigue. Sería, cuanto menos, por la declaración jurada que indica que ella estaba vacunada y acaso, además, por la utilización de la aeronave destinada a los rescates en el Aconcagua.

- Hemos contactado a un abogado de experiencia y de bajo perfil -adelantó la mujer-. Estamos confiados.

Mucho se ha dicho de la salud de Delsouc, acaso como una forma de justificar su decisión de no estar vacunada contra el Covid. Ella explica que fue sometida a una cirugía oncológica mamaria en 2020 y que decidió reemplazar la radioterapia por tratamientos alternativos a la medicina tradicional. "No soy antivacunas pero no quiero que experimenten con mi cuerpo, sobre todo por lo que me cuido después del cáncer", expresó.

monica delsouc helicoptero.jpg Diario UNO

Para ella fue un préstamo de dinero, no una estafa

En 2020, Delsouc fue denunciada por estafa en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos a cargo del fiscal Flavio D`Amore. No está imputada y la pesquisa tomaría nuevo impulso tras el fin de la feria judicial.

Laura Avecedo, quien fuera amiga y clienta de Delsouc, denunció que la abogada le pidió 3 millones de pesos chilenos ($405.000) para ofrecer como contracautela en un amparo presentado en la Justicia Federal contra una obra social por problemas de salud de su hija discapacitada. Y que no le devolvió ese dinero.

Delsouc brinda una versión contrapuesta: "Yo tenía problemas económicos y Acevedo me prestó $650.000. Te puedo prestar, me dijo. Yo no le pedí. Quedamos en que, como yo no le cobraba honorarios por mis servicios de abogada en varias otras causas suyas en la Justicia de Familia, oportunamente íbamos a sacar cuentas y yo le devolvería el resto en caso de haber saldo a su favor".

- ¿El amparo contra la obra social existió?

- Sí, pero no se presentó en el fuero federal sino en la Justicia de Mendoza. Y el juez nunca pidió contracautela, así que mal pude yo haberle pedido ese dinero para ese fin.

- ¿Y qué pasó con el dinero?

- Cuando ella empezó a reclamarlo le pedí que me diera tiempo porque yo seguía en problemas, incluso con mi salud, pero cuando me denunció en la Justicia, ya en la etapa de mediación, le ofrecí 1.000 dólares en billetes pero ella no aceptó y la mediación fracasó.

-¿La denunciante mintió?

- Sí, y voy a denunciarla por calumnias e injurias. Cuando me denunció seguro que estaba asesorada para hacerlo.

- De ser así, ¿por qué esperó casi 2 años para decidirlo? Porque lo decide ahora tras el escándalo público que derivó en el despido de Munives...

- Porque no pensé que iba a llevar el reclamo a la prensa... Para mí, eso debió y debe dirimirse en los tribunales, por eso participé de la mediación e hice mi ofrecimiento.

Otra denuncia presentó Acevedo contra Delsouc: fue en el Colegio de Abogados y la abogada demuestra que el directorio la archivó porque no encontró motivos siquiera para elevarla al Tribunal de Etica.