Habló el intendente de Tupungato tras su internación y contó que padece una enfermedad cardíaca congénita

GUSTAVO AGUILERA 2023.JPG El intendente de Tupungato seguirá en reposo en su casa hasta hacerse un nuevo control médico el viernes en el que espera recibir el alta para retomar el mando de la comuna el próximo lunes.

►TE PUEDE INTERESAR: Para el voucher educativo se validaron 40.800 alumnos en Mendoza y el pago es de $11.000 en promedio

Cuando llegó al Central, los especialistas detectaron que pese a que había sido medicado, sus palpitaciones seguían muy altas y sumaron a un neurólogo para que también lo asistiera. También le practicaron un cateterismo para sacarlo del cuadro que presentaba.

El parte médico oficial del Central graficó:

Paciente derivado del hospital Las Heras de Tupungato por dolor torácico.

Se realizan estudios complementarios para determinar diagnóstico.

El paciente se encuentra termodinámicamente estable, sin requerimiento de oxígeno, lúcido.

Será dado de alta en el día de la fecha (martes) con el tratamiento ambulatorio establecido y la indicación de nuevos estudios y controles exhaustivos.

Mientras lo internaban pidieron una resonancia y el resultado fue clarificante del cuadro: el intendente tenía un bloqueo del ramal izquierdo del corazón que era lo que producía esos síntomas.

"Hace 12 años me diagnosticaron ese bloqueo del ramal izquierdo y la verdad es que como eso nunca me generó ningún problema, no me hice los controles necesarios. Lo que me dicen los médicos es que eso ha avanzado y decidieron cambiarme la medicación. Pero además me recomendaron sumar una actividad física y controlar el stress y la ansiedad que es algo que me afecta", contó.

Según el jefe comunal, si bien conocía la enfermedad que padece, eso nunca le generó ningún tipo de incapacidad para el desempeño de sus tareas en la comuna. Sin embargo, al parecer el nivel de stress que padece agravó la situación.

►TE PUEDE INTERESAR: El intendente de Tupungato está internado en el Central mientras en su comuna paran los municipales

La ansiedad y el debut en la gestión de una comuna

Gustavo Aguilera era el director de Servicios Generales en la anterior gestión del ex intendente Gustavo Soto, y está debutando en su rol como jefe comunal, en el que acumula 5 meses de gestión.

Desde su propia mirada, en este tiempo al frente de la comuna "aceleré con solucionar varias cosas en el menor tiempo posible, me ganó la ansiedad y eso me generó un stress tremendo. Ahora este parate me hizo entender que tengo que calmarme y analizar mejor cómo me tomo los problemas y cómo los soluciono", admite.

Ahora por prescripción médica Aguilera seguirá en reposo en su casa hasta el viernes en que debe hacerse un nuevo control antes de que los médicos lo habiliten a regresar al trabajo, algo que tiene previsto que ocurra el próximo lunes.

Hasta tanto, la intendencia interina está a cargo de la presidenta del Concejo Deliberante tupungatino, Marcela Granizo, que pertenece al equipo de Aguilera.