Gobiernos aliados a Maduro pidieron una reunión de emergencia en la ONU para este lunes

Emergencia económica de Gustavo Petro las demandas que llegan a la Corte Constitucional El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Agregó que Estados Unidos violó la Carta fundacional de la ONU, que establece que los "Miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado".

Guterres condenó la intervención militar en Venezuela

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó una contundente condena de la intervención militar en Venezuela. Aseguró que se trató de una operación que sienta un "precedente peligroso" para el derecho internacional.

En el mismo sentido se pronunció Irán, país que argumentó la necesidad de "proteger la soberanía de los eEstados".

Trump aseguró que dirigirá Venezuela

Aunque no fue muy claro con los modos en los que lo hará, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en Washington el sábado que su país dirigirá Venezuela hasta que "podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que su par venezolano, Nicolás Maduro, sería “inteligente” si eligiera dejar el poder El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Esto no es un cambio de régimen, esto es justicia", escribió el sábado en la red social X el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz. "Maduro era un dictador acusado e ilegítimo que dirigía una organización narcoterrorista declarada responsable de matar a ciudadanos estadounidenses", agregó.

El gobierno de Estados Unidos y la dictadura de Venezuela venían de 3 meses de creciente tensión. Estados Unidos designó con anterioridad al Cartel de Los Soles como una organización terrorista y señaló a Maduro como uno de sus líderes, ofertando una recompensa millonaria por su captura.

Pero la escalada militar se agravó en agosto de 2025 cuando Estados Unidos intensificó su presencia en el Caribe con un submarino nuclear, destructores, el portaaviones USS Gerald R. Ford y más de 4.000 soldados. Desde ese mes, atacaron decenas de "narcolanchas" que salían de Venezuela, donde murieron alrededor de 100 personas.

La justificación de la operación militar del gobierno de Estados Unidos fue frenar el tráfico de drogas hacia su territorio. No obstante, Venezuela repudió la maniobra como una violación del derecho internacional.

Maduro en Nueva York

Nicolás Maduro capturado por la DEA Nicolás Maduro tras haber sido capturado por fuerzas de los Estados Unidos.

El dictador Maduro fue alojado el sábado junto a su esposa en Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, donde esperará ser juzgado por narcoterrorismo y otros crímenes.

Embed - Imágenes del traslado de Nicolás Maduro capturadas por medios norteamericanos

Luego de conocerse esas imágenes, la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca publicó un video del propio Nicolás Maduro caminando esposado por los pasillos de las oficinas de la DEA en Nueva York.

La publicación fue acompañada por la leyenda: "Arrestado". En el video, Maduro parece decirle a alguien: “Feliz Año Nuevo”.