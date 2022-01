Germán Vicchi, el think tank detrás de De Marchi que busca la transformación de la Legislatura

Abogado, 51 años. Se sumó en 2013 a la Fundación Pensar, la llamada usina de ideas del PRO, pero nunca dejó de ejercer de manera privada su profesión. En mayo del año próximo asumirá como senador provincial ya metiéndose de lleno en la función pública con la premisa de "dialogar y consensuar" para "transformar", este verbo que De Marchi también se ha encargado de repetir una y otra vez en relación al proyecto de provincia que pretende del 2023 en adelante.

Y si de transformaciones hablamos, la primera llega en el seno de la Fundación que preside. La idea principal es armar un plan estratégico para Mendoza pero también empezar a ganar territorialidad con mesas departamentales, y para eso empezarán a "caminar" la provincia.

Con la Fundación se instalarán en los municipios, divididos en seis regiones. Cada una de ellas contará con un director y los correspondientes subdirectores. "Buscamos que la gente de cada lugar aporte cuál es el problema de su departamento", cuenta.

De estos intercambios saldrán conclusiones y del análisis y las ideas de los miembros de la Fundación Pensar y de la ADEN (escuela de negocios) saldrán proyectos que podrán ser luego llevados a la práctica a través de la Legislatura, de los Concejos Deliberantes o del Ejecutivo provincial.

sebastian bragagnolo omar de marchi.jpg El intendente de Luján, Sebastián Bragagnolo, y el diputado nacional Omar De Marchi en la gala de cierre del año de la Fundación Pensar. A un costadito, asoma Germán Vicchi

Observatorio normativo y puntaje para los legisladores, su búsqueda de transformación como senador

Ya desde adentro, con un cargo dado por la ciudadanía en las elecciones del pasado 14 de noviembre, Germán Vicchi buscará que se le dé rienda suelta a dos proyectos, ideados por la Fundación Pensar.

"Uno de los grandes problemas que visualizamos es que, en general, diputados y senadores trabajan para sumar cantidad de proyectos y terminan legislando innecesariamente", analiza Vicchi.

Así es como buscará desde su banca el acuerdo con colegas para lograr un ordenamiento legislativo, el llamado "Observatorio normativo" con el que se busca "transformar el sistema" y derogar las leyes que no tienen vigencia en la práctica, darle curso a aquellas que se sancionaron y promulgaron pero nunca se aplicaron, o avanzar con las que tienen media sanción en alguna de las cámaras y quedaron en veremos.

No será una tarea sencilla por lo que sin un trabajo en conjunto, no se podrá avanzar.

Otro de los proyectos con los que pretende "transformar el sistema" es un cambio en el reglamento que ampare una técnica de puntaje diferencial para proyectos de ley y de declaración y de esa manera evaluar el rendimiento de los diputados y senadores.

El eterno reclamo de participación del PRO dentro de Cambia Mendoza

"En la medida que el PRO crezca, se beneficiará el Frente Cambia Mendoza", dice el electo senador no sin antes reclamar más participación dentro de la coalición. "Que se dé la participación es cuestión de tiempo. Apostamos a trabajar en equipo. Tenemos que empezar a achicar las diferencias y para las transformaciones se necesita consenso", agrega.

La Fundación Pensar, cuenta, está abierta para cualquiera que tenga ganas. "No necesariamente tiene que ser un técnico, expertiz o profesional", aclara y cuenta que a menos de 24 horas de lanzar un formulario abierto de inscripción para participar, ya se anotaron 50 personas.

"Lo que buscan es un lugar en el que volcar sus ideas para mejorar Mendoza, no desde un partido político", explica Vicchi aunque no desconoce que la Fundación está íntimamente ligada al PRO a nivel nacional y en particular a Omar De Marchi, en la provincia.