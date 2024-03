Gabriela Ábalos se sumó a un pedido nacional de juezas para que Milei proponga mujeres en la Corte

Comunicado Asociación de Mujeres Magistradas.pdf

"Este no es un reclamo sólo por el lugar de las mujeres, es un planteo por la igualdad de oportunidades. Hoy se vulnera esa posibilidad a las mujeres, y mañana se olvidarán del acceso de las personas con alguna discapacidad o de los adultos mayores y nosotros no podemos quedarnos calladas como si no pasara nada", se quejó Ábalos.

En su planteo, la abogada especializada en Derecho Constitucional, recordó que esa igualdad de derechos no sólo está contemplada en convenciones internacionales a las que Argentina adhirió, sino que también figura en la reforma de la Constitución de hace ya 30 años.

Gabriela Abalos

En la historia de Corte Suprema de Justicia hubo 111 hombres y sólo 3 mujeres

Además en el comunicado de las juezas argentinas, se le recuerda a Milei que en la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, que tiene jerarquía constitucional, los Estados que adhirieron están obligados a eliminar toda discriminación en la vida política y pública del país.

"Esa es una gran deuda que hoy existe. En los cargos a los que se accede por concurso hay cierto equilibrio en la cantidad de mujeres y hombres, pero en los que juega la política esa igualdad no existe. Si no miremos en detalle la historia de la Corte Suprema, en su constitución hubo 111 hombres y sólo 3 mujeres. Creo que la cifra habla por sí sola", ejemplificó Ábalos.

Al planteo, también se plegó la vicegobernadora Hebe Casado, quien usó su perfil de X para reclamar: "Por qué habiendo tantas mujeres estudiosas, formadas, con amplia experiencia y currículum, sólo 3 pudieron acceder a la Corte?