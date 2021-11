El funcionario de Rodolfo Suarez remarcó además que desde el 2016, la Provincia absorbe la diferencia del costo del servicio de transporte y lo que paga el usuario, lo que está por arriba del 180%.

Nuevo incremento. El actual valor de la tarifa plana del transporte público es $2,50 más cara que la anterior.

"He hablado muchas veces con Emir y él tiene una información equivocada. Cuando asumimos, en el 2015, el servicio urbano de San Rafael era el 40% más caro que el del Gran Mendoza. Nosotros en el 2017 dimos vuelta esa situación y actualmente tienen el mismo costo que el área metropolitana, al igual que lo que sucede en el Este, en el Valle de Uco y en Lavalle. El boleto está en $25. La situación diferencial que tiene el departamento sureño es que tiene distancias más grandes entre un distrito y otro", explicó Mema, quizás un poco molesto por los planteos de Félix.

Felix, durante el programa Séptimo Día (El Siete), se había quejado de que "con los subsidios al transporte, mi gestión se siente perjudicada en la distribución de los montos. No es una discriminación política, es cultural, territorial. El pasaje tiene la mitad de subsidio de lo que recibe el Gran Mendoza. Hay una política muy centralizada y en los niveles de inversión ni hablar".

"Al analizar la distribución por habitante, es claro que existe un reparto equitativo de los recursos y hay un fondo que se distribuye que antes no estaba. Para mi Emir se ha quedado con un discurso viejo y no ha estudiado bien los números. Confundir a la gente no tiene ningún sentido en este contexto. Durante la campaña electoral, les dije a varios referentes justicialistas que estaban equivocados con ese planteo", añadió Mema.

precio del boleto san rafael2.jpg Cuadro comparativo distribuido a la prensa por la comuna de San Rafael. El secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, aseguró que el subsidio que recibe el transporte en San Rafael es el mismo que en el Gran Mendoza y explicó que en el armado del cuadro tarifario se tiene en cuenta no sólo la distancia sino también otras variables como la cantidad de pasajeros transportados, las zonas por donde se circula y si se trata de servicios urbanos, interurbanos o de media distancia.

Los subsidios al transporte público en el 2022

El ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, confirmó que no habrá aumentos en subsidios al transporte del interior del país, tal como se detalló en el Presupuesto 2022, lo que significa que Mendoza recibirá la misma cantidad de fondos que hace dos años, con el agravante de la inflación, el aumento del dólar, las subas de los insumos y los incrementos salariales.

En 2020, para todos sus servicios, Mendoza recibió $1.900 millones del Gobierno nacional. Mientras que para el conurbano bonaerense y parte de servicios de Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue más de $62.000 millones en el mismo período. Esto significó que el aporte per cápita para el AMBA fue de $2.607 y para Mendoza $620, según datos oficiales.

Mendoza sostiene el sistema de transporte (una de las pocas provincias en la que nunca se detuvo el funcionamiento en pandemia) con más de $10.000 millones de fondos propios.