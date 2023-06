"Tampoco ofreció la cláusula C ni la de protección del salario contra la inflación. Y nada dijo de la deuda del año 2020 ni del compromiso de no sanciones, represalias ni descuentos por las medidas adoptadas en el marco del conflicto" "Tampoco ofreció la cláusula C ni la de protección del salario contra la inflación. Y nada dijo de la deuda del año 2020 ni del compromiso de no sanciones, represalias ni descuentos por las medidas adoptadas en el marco del conflicto"

El conflicto salarial de los Judiciales

El gremio de los empleados judiciales también cuestionó el decreto provincial 984 y la oferta de la suba del 15.5% que hizo al resto de los gremios en las demás reuniones paritarias.

Las partes volverán a sentarse frente a frente el viernes 6 de julio a las 12, horas antes del comienzo de la feria judicial de invierno, que se extenderá del lunes 10 al viernes 21 de julio.

El conflicto salarial de los Judiciales impactó en las cuatro circunscripciones del Poder Judicial de Mendoza con movilizaciones, quitas de colaboración y marchas en las adyacencias y el interior de los edificios.

También motivó reuniones entre el gremio y el ala peronista de la cúpula de la Suprema Corte de Justicia y del Ministerio Público Fiscal, que tiene a su cargo el funcionamiento de las fiscalías.

adaro y palermo corte suprema.jpg Los supremos Adaro y Palermo recibieron a los Judiciales.

La diferencia salarial entre quienes más cobran y los que menos cobran en el Poder Judicial ha sido uno de los caballitos de batalla de los Judiciales y fue el disparador de sorteos del dinero de dos sueldos máximos y mínimos.

► TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno de Suarez refinanció con bonistas el 50% de una deuda por más de $2.600 millones