Florencia Romano: el PJ fue duro con Suarez por descartar responsabilidades políticas

Pero además, el mandatario aseguró una y otra vez que la falla en el 911 -por la cual no se procesó un llamado de auxilio de un vecino de la vivienda en que habría sido asesinada la adolescente- se debió a una "falla humana" y adujo que "fue un delito de esa persona que está imputada y apartada del cargo", dijo en referencia a la operadora que ignoró el llamado que ingresó al CEO ese sábado 12.

"Si alguien no cumplió no es que el sistema no funcionaba, es una persona que cometió un delito terrible, no se puede buscar responsabilidades en funcionarios que no sabían de ese llamado", argumentó Suarez.

Ante esas declaraciones, las repercusiones en el Pj no se hicieron esperar y el jefe del bloque de Senadores, Lucas Ilardo twiteó que Suarez hablaba con un "cinismo siniestro" y aludió al dato que surgió tras la audiencia de prisión preventiva del imputado por el femicidio, en donde se ratificó que la comisaría más cercana estaba a 4 minutos caminando del domicilio en que fue atacada Florencia.

Que el Gobernador de Mza haga estas declaraciones luego de q ayer nos esteraramos q la comisaría estaba a 3 minutos de salvarle la vida a Florencia, habla de un cinismo siniestro.

Munives culpó a los padres y el gobernador lo apoyó.

Munives culpó a los padres y el gobernador lo apoyó.

Las declaraciones de hoy no son inocentes.

También la diputada nacional, Marisa Uceda, salió al cruce de otras declaraciones de Suarez en donde negaba que hubieran responsabilidades políticas en el femicidio y le apuntó al jefe de la Policía, Roberto Munives y al ministro de Seguridad, Raúl Levrino.