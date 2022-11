Flor Destéfanis avisó que quiere gobernar Mendoza, pero después del 2023

Fue su primera definición en ese sentido desde que fue ungida como presidenta del PJ - cargo que, en teoría, desempeñará desde el próximo 12 de diciembre-. Llegó, además, en un momento de redefinición del peronismo local, en el que está buscando a sus propios candidatos y todavía no termina de dirimir quiénes serán. Hasta el momento, el titular del INV, Martín Hinojosa, es quien está más lanzado y cuya precandidatura es ratificada en off por gente de su entorno. Más allá de él, no hay quien levante la mano públicamente.

"Ojo, también puedo estar en un equipo provincial, que es algo que me encantaría; participar desde un lugar ejecutivo. Yo tengo la vocación y si se diera, sería buenísimo, pero tampoco me voy a enojar si es que no me toca", completó Destéfanis, con ese tono moderado del que ha hecho, casi, una marca registrada.

Flor Destéfanis3.jpg Destéfanis anunció que peleará porque no haya una PASO justicialista, pero dijo que "tampoco sería malo que ocurra".

Cuando tuvo que elegir a alguien para manejar la provincia en 2023, se quedó con Martín Aveiro, aunque hizo dos aclaraciones puntuales: la primera fue que, en una participación anterior en 7D, ya se la había jugado por Hinojosa y ahora buscaba ser más bien salomónica. La segunda, que venía en Emir Félix, Roberto Righi y el mencionado Aveiro, a la "mejor opción posible" para llegar a Casa de Gobierno. Es decir, dijo ver con más potencial a los que no vienen decididamente de su sector (el de Sagasti, Ilardo y Ciurca).

La interna, los intendentes y el massismo

Después de una corta zozobra (cuando los intendentes amagaron con jugar y pusieron a Matías Stevanato como candidato a presidente del PJ), el kirchnerismo volvió a asegurarse conducir el partido por dos años más. En ese recorrido, Unidad Ciudadana y compañía ya tienen tarea para hacer, y es precisamente sumar a quienes no están incorporados en su proyecto. Por un lado aparece ese sector díscolo, que ha sido muy crítico de la gestión Sagasti, paro también aparece el massismo, que bajo la figura de Gabriela Lizana, se va armando y busca competir en los 18 departamentos.

"Esperamos lograr la unidad. Voy a trabajar para que esa interna no ocurra, pero si pasa, tampoco es que nos va a complicar la vida. Los números finales de 2019 mostraron que se lograron buenas cifras uniendo a los dos sectores que se habían medido, y es algo que podría pasar también ahora", analizó, en referencia a la primaria que enfrentó a Anabel contra Alejandro Bermejo.

"Sí puedo asegurar que desde el primer día vamos a seguir buscando la unidad; algo que se consigue siendo puente de diálogo y tratando de dejar de lado los egos personales de protagonizar procesos. En ese sentido, yo hablé con Fernanda Lacoste, por ejemplo; como también hablé con Emir y con Roberto (Righi). También quiero dialogar con Gabriela Lizana, con quien siempre hemos tenido buen vínculo, para poder sumar al massismo. Es claro que, hoy, ella es su gran referente en la provincia".

Destéfanis y sus críticas a radicales y peronistas

"¿En qué nos han cambiado la vida los gobiernos de Cornejo y de Suarez? Ya llevan casi ocho años, y una siente que, en seguridad, en salud y en trabajo, no han sido buenas sus gestiones", disparó en un momento filoso de la charla. "Nuestra tarea ahora es transformarnos en opción de gobierno, y no dar por perdido el 2023 como señalan algunos. Creemos que hay ciclos en la política, y nosotros ya tenemos que estar preparándonos para conducir nuevamente a la provincia", afirmó.

Esa preparación es ir desarrollando ideas de políticas públicas: qué vamos a hacer cuando nos toque volver al frente. Sabemos que, mirando hacia el PJ, hubo errores de personas y hasta del propio partido; ahora hay que repensarnos como propuesta de gobierno, y hacer que nuestra militancia tenga ganas, para que salgan a la calle. Hemos conducido esta provincia con aciertos y equivocaciones, pero lo hemos hecho, y tenemos que estar listos para volver a lograrlo".

Durante la segunda semana de diciembre, Anabel Fernández Sagasti dejará su cargo al frente del justicialismo y Destéfanis será quien tome su lugar. Su mandato estará repleto de desafíos, pero ninguno tan importante -según el análisis que ellos mismos hacen- como las elecciones del 2023. Allí pueden sufrir su sexta derrota al hilo, y puede darse el tercer gobierno radical consecutivo, algo que no ocurrió jamás, desde que la figura de Juan Domingo Perón irrumpió en la política argentina.

"No bajamos los brazos. Vamos a intentar ganar, tanto la provincia como los departamentos que hoy no tenemos", avisa la exreina.

