En la filmación una persona se acerca y les dice que no pueden colocar carteles cuando el comicio ya ha comenzado. Entonces, una mujer visiblemente molesta le respondió: "No quiero que grabes. A mí qué me calienta. Yo estoy en mi barrio y hago lo que se me da la gana . Te venís a hacer el copado".

La situación descripta fue en el barrio Los Alejos de Tunuyán, cuyo intendente Martín Aveiro fue jefe de campaña del justicialismo y ocupó el segundo en la lista de candidatos a senadores nacionales detrás de Anabel Fernández Sagasti.