Ficha limpia: el Senado aprobó el proyecto pero con algunos cambios

En ese proyecto original se establece que no podrán ser candidatos aquellos políticos que tengan condenas por delitos contra la administración pública, es decir, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública. A ellos se sumaron también delitos económicos y contra la integridad sexual, la libertad y el estado civil de las personas.

En tanto, el proyecto elaborado por Gustavo Cairo establece que los funcionarios de los Poderes Ejecutivos provincial y municipales y los funcionarios de entes descentralizados y empresas del Estado, deberán presentar ante la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, dentro de los 30 días de su designación, un certificado de antecedentes penales donde conste que no hayan sido condenados por delitos contra la administración pública.

«Mendoza va ser la primera provincia que va a incorporar la imposibilidad de ser candidatos a los que son condenados por los delitos ya mencionados, sino a todos los poderes del Estado. Abarca no sólo a los que pretenden ser candidatos en las elecciones, sino también a los funcionarios de los distintos poderes», expresó el senador Juan Carlos Jaliff.

Por su parte el senador peronista, Alejandro Abraham, expresó que la propuesta que viene de Diputados tiene como finalidad evitar hechos de corrupción. «Es cuando más se nos debe exigir, cuando nos toque ocupar cargos públicos debemos ser un ciudadano simple, alguien que no cometió delitos. Es escaso el despacho venido de Diputados como así también el de mayoría. Igual lo vamos a acompañar en general, ya que son leyes para que seamos mejores», aseveró. Su bloque no acompañó en particular.

Se adosaron más delitos que harán de filtro

En el tratamiento en el Senado, se decidió sumar a los delitos que impedirán llegar ser candidato o acceder a un cargo otros que se consideraron clave, como es la incorporación del delito de homicidio simple.

También fueron incorporados todos los delitos graves condenables como delito contra la propiedad: robo cuando es seguido de muerte; conducción imprudente que cause víctimas fatales; delitos contra la libertad; extorsión; coacciones agravadas; estafas agravadas cuando tiene perjuicio para el Estado; y delitos contra el orden público y contra los poderes constitucionales. Asimismo se incorporaron los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional del Título X del libro Segundo del Código Penal.