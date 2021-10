Fernández Sagasti: "El reclamo es un acting preelectoral del gobierno"

Esto es un acting más del Gobierno de la Provincia en una campaña electoral, lamentablemente, estamos en esta situación. El Gobierno de Mendoza todo lo pone en clave electoral, no busca soluciones de fondo Esto es un acting más del Gobierno de la Provincia en una campaña electoral, lamentablemente, estamos en esta situación. El Gobierno de Mendoza todo lo pone en clave electoral, no busca soluciones de fondo

También destacó que esta no es la primera vez que desde el peronismo señalan esta situación.

Lo lamento mucho porque falta responsabilidad del Gobierno de la Provincia, y esto le está saliendo muy caro a los mendocinos

Cambio de actitud

Si bien dijo no saber cuáles son las bases que sustentan el reclamo -aunque el gobernador Rodolfo Suarez se encargó de explicarlo públicamente este lunes, cuando hizo el anuncio- sí destacó que la oposición nacional ha modificado su postura con respecto a los reclamos para favorecer a la provincia, desde la época de la presidencia de Mauricio Macri a la actualidad y señaló puntualmente a Alfredo Cornejo.

Me llama la atención el cambio de actitud de Juntos por el Cambio, particularmente del diputado Alfredo Cornejo. Cuando gobernaba Macri, decidió sacar el fondo de garantía de sustentabilidad, que le daba dinero para obras a todos los municipios de la Argentina. Para que se den una idea, con estos fondos se construyó el Le Parc. Cuando sucedió esto, no dijo nada

Abierta al diálogo

Con respecto a si va a acompañar o no el reclamo que realice Suarez, se limitó a decir que está abierta al diálogo.

No conozco los pormenores del reclamo judicial, pero estoy dispuesta al diálogo. Lo que sucede es que no considero que haya habido discriminación de la Nación con Mendoza, y creo que es un acting electoral, pero si garantizo que podemos dialogar