Fernández Sagasti dijo que Ricardo Quintela busca judicializar porque" no tienen candidatos, avales ni votos"

"No quieren competir porque no tienen candidatos, avales ni votos. Por eso buscan judicializar”.

Anabel Fernández con Cristina Kirchner.jpg

►►TE PUEEE INTERESAR: Ahora Cornejo planea usar fondos de Portezuelo en tres rutas nacionales y asoman más peajes

Sobre la denuncia de Quintela de que las cajas con sus avales no habrían tenido la custodia correspondiente, la mendocina agregó: “Veo una inconsistencia total en la presentación de anoche (sábado), me parece increíble que lleven 6 meses recorriendo el país y no hayan conseguido los avales”.

“Cambiar la Junta Electoral es un desconocimiento de los órganos partidarios. Yoma y Quintela lo saben”. Y aclaró: “Las reglas están para cumplirse. Ya en este momento si no presentaste bien los candidatos, si no presentaste los avales, evidentemente no querés competir”. “Los avales de Quintela no solamente se bajaron por no tener documentación sino que directamente presentaron menos”, expresó la senadora afín a Cristina Kirchner.

“Si queremos enderezar el partido tenemos que cumplir las reglas. No hay que temer a la democracia partidaria”, añadió y dijo que la Junta Electora del del PJ: “Ha sido muy laxo y benevolente este proceso con la lista de Quintela, nosotros mismos lo pedimos. Ahora ya no se puede hacer algo fuera del reglamento”.

►►TE PUEDE INTERESAR: Daniel Orozco reveló el armado de un nuevo frente provincial para presentarse como candidato

Anabel Ferández Sagasti: "ojalá las dos listas puedan convenir en una lista común"

“Ojalá, desde lo político, las dos listas puedan convenir en una lista común” y afirmó que “dejar competir a Quintela es una decisión de la Junta, donde hay gente suya, no es una decisión de la lista de Cristina”.

“La Junta se designa en el Congreso partidario y fue firmada por los representantes riojanos y también por [Gabriel] Katopodis, que es ministro de Axel [Kicillof]”, cerró.