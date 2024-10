Ahora Cornejo planea usar fondos de Portezuelo en tres rutas nacionales y asoman más peajes

La intención es inyectar dinero en las rutas para que luego Nación las encuentre con obras avanzadas y en mejor estado, promoviendo así que sea más fácil atraer inversores privados que quieran desarrollarlas después. “No vemos a Nación licitando obra pública ahí. Entendemos que será algo privado o público-privado”, cuentan desde adentro. Esos privados encontrarían repago a través del método que más resuena por estos días: peajes, tal como lo anticipó Diario UNO hace seis meses.

Además de la 143 (que une Pareditas con Carmensa y luego sigue hasta La Pampa) y la 7, el gobernador adelantó que se piensa trabajar en un tramo de la Ruta 40 en Malargüe, en la zona que limita con Neuquén. Un proyecto que pasó por dos constructoras y nunca más avanzó. Sin embargo, al Ejecutivo no sólo le interesa esa parte: entre las ideas asoman distintos puntos de la 40, más al norte, y están dispuestos a poner dinero ahí también.

ruta 40-ruta 7.jpg La Nación sí retomó los trabajos en Ruta 7 y 40.

Infraestructura ya está trabajando en esas rutas

Por ahora no han llegado a hablar de montos. Los funcionarios mendocinos se sentaron a preguntar en Buenos Aires fundamentalmente dos cosas: si había “intención” entre los libertarios de licitar ellos mismos las obras, como manda el hecho de que son rutas nacionales; si directamente quieren que lo haga la provincia y luego el mismo interrogante, pero en torno a los peajes que vendrán ahí: saber quiénes harían las concesiones frente a las empresas interesadas.

El esquema de trabajo ya está pedido y andando: en Infraestructura comenzaron a realizar un relevamiento para determinar el estado de situación en cada una de las zonas, buscando que ese chequeo permita establecer la magnitud –en esfuerzo y en dinero- que tendrían los proyectos. En parte es por eso que nadie habla de números finos todavía, aunque fuentes confiaron que las tareas de campo, in situ en esos tramos, ya comenzaron la semana anterior.

“Lo que pide la provincia es un mapeo de puntos clave y críticos, y a partir de eso, trabajar propuestas más formales para mandar a Buenos Aires”, dicen desde adentro. Al mismo tiempo, generan ruido en Mendoza las versiones de que algunas rutas nacionales directamente pueden ser transferidas a las provincias para que no haya conflictos de jurisdicción.

Por ejemplo, trascendió que Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, de Río Negro y Neuquén, pidieron hace tiempo hacerse cargo de las rutas 22, 151, 231 y 242. Son arterias vitales para el desarrollo de Vaca Muerta y consideran que no pueden retacearse las mejoras ahí. Ese sistema no es el que se está pensando en Mendoza.

Peajes

Los mendocinos no están acostumbrados a pagar peaje. Prácticamente no conocen lo que es una fila de autos esperando a que los de adelante le paguen a un funcionario apostado ahí para hacer la recaudación. Y eso seguirá igual, no va a cambiar; porque en Casa de Gobierno ya tienen la decisión tomada de que cualquier peaje que se ponga será electrónico. Sin ninguna casilla.

Alfredo Cornejo Marcos Calvente Mathus Hoyos y Mitre 2024.jpg Calvente, intendente de Guaymallén, proyecta peajes en el Acceso Este para costear la tercera vía.

“Al menos en el Gran Mendoza”, dicen. La aclaración tiene que ver con que en la 143, del Valle de Uco hacia el sur –entre otras- sí piensan poner “casuchita”. Pasan sólo 2 mil autos por día y eso no generaría caos de tránsito.

El que funciona actualmente está en el tramo que va desde Desaguadero a San Martín y está concesionado a la sociedad anónima del Estado Corredores Viales S.A. La información que maneja el Gobierno es que Milei quiere privatizar por completo Corredores Viales, que no tenga nada más que ver con el Estado nacional. Así que también en eso verán un cambio las rutas mendocinas.

También aparecen en los planes de los proyectos que tienen los intendentes Esteban Allasino y Marcos Calvente, de Luján y Guaymallén. Los dos quieren la tercera vía: el primero para el Acceso Sur y el segundo, para el Este. Aparentemente Allasino está avanzado, porque antes del jueves ya presentó el proyecto de la ampliación por escrito a Vialidad Nacional, según confiaron distintas fuentes a UNO. Creen que el costo oscila entre 50 y 100 millones de dólares.

Es una carpeta de planos que desarrolló una UTE de consultores y desarrolladores e incluye información sobre esa triplicación de calzada desde calle Paso a Azcuénaga, trabajos en los puentes oeste-este (como los ya existentes de Bulnes, Rawson, Boedo y Paso) y también propuestas de rotondas. Fue remitido también al titular de Vialidad Nacional, pero en la dependencia mendocina aún no acusan novedades.

Calvente tiene en su cabeza dos versiones distintas para la tercera vía del Acceso Este, según confiaron a este medio cerca de la municipalidad. Una comienza en el carril Ponce y la otra en calle Tirasso, y ambas irían hacia el oeste, aunque no está claro si haciendo todo el recorrido hasta la entrada a la Ciudad de Mendoza.

Alfredo Cornejo y Esteban Allasino.jpg Allasino también proyecta su "triplicación de vía". Costaría poco menos de 100 millones de dólares.

En la idea informal, al menos, está “comerse” una parte de los espacios verdes que hay a los costados. Y en los tramos de las bajadas -como calle Arenales, por ejemplo-, la idea es que los carriles sean cuatro. No está claro dónde se pondría la maquinaria para cobrar.

Las que estarán listas y las que empezarán en 2025

Si el Gobierno nacional le dice que sí a Mendoza, los fondos del resarcimiento podrían ir, entonces, a cinco rutas distintas. Las tres mencionadas más arriba y las dos que serán repavimentadas con ese dinero y que el Ejecutivo anunció días atrás: los tramos I y II de la 153 (que va de Las Catitas al sur) y la 171.

Esos dos proyectos se licitarán el próximo 2 de noviembre y en total implicaría 35.3 millones de dólares de erogación, apenas poco más que el 3% del total que la provincia tiene guardado tras los desembolsos. La 153 se divide en dos tramos de 15 millones y 12.5 millones de dólares respectivamente, e incluyen una balanza para camiones que planean colocar en el kilómetro 45.

ruta 171 Ruta 171. En el sur están los primeros anuncios de rutas con dinero de Portezuelo.

La 171, desde Monte Comán a Real del Padre, tiene un flujo vehicular de unos 240 mil vehículos al año según lo que estima el Ejecutivo. Es la que menos costaría de las tres, con una inversión de U$D 7.8 millones. Los tres proyectos estarían terminados, si todo sale como está planeado, en noviembre de 2025.

En el presupuesto asoman nuevos proyectos que fueron presentados esta semana. Entre las sobresalientes están la rotonda en la Ruta 60 y Maza, la rotonda del exzoológico y la Ruta Provincial 31 entre San Martín y Maipú.

A su vez, en el presupuesto, pero sin financiamiento, aparecen proyectos como la 173 en el Cañón del Atuel (conecta Valle Grande con El Nihuil) y el proyecto de los Siete Valles: una iniciativa que pretende conectar, entre otras rutas, la 226 (donde está el paso internacional Vergara) con la 222. Al no tener fondos asignados, por ahora quedan expectantes, pero de todos modos pueden llegar a licitarse en 2025.

