Enrique Pfaab

“La Argentina, con el gobierno de Fernández, va a favorecer los procesos populares en América Latina”, dijo el sociólogo y analista político Artemio López, quien además estimó que “hubo una reacción regional, coordinada por partes de los sectores conservadores, las oligarquías regionales y una parte de la política exterior americana, después de la novedad de que la Argentina tuerce su rumbo en términos políticos a partir del 10 de diciembre”.



En entrevista con Diario UNO, y al ser consultado sobre la situación en Latinoamérica, en especial sobre la actualidad en Chile y Bolivia, el sociólogo dijo que estos acontecimientos responden en parte a “reacciones intempestivas de los gobiernos neoliberales”, como en Chile, y de “los sectores conservadores y las oligarquías locales”, en el caso de Bolivia.



Ante las situaciones que atraviesan los dos países vecinos, López indicó que “los dos procesos signan el fracaso del modelo neoliberal”.



En el caso de Bolivia, dijo que “la oposición golpista está proponiendo un modelo que significó el mayor deterioro en términos de pobreza, empleo e informalidad que tuviera memoria la historia boliviana. Hasta la llegada de Evo Morales, más del 60% de la población estaba en situación de pobreza” y acotó que, desde la llegada del MAS al poder “Bolivia fue el país que más creció en la región, incluso más que Estados Unidos, con un modelo totalmente heterodoxo, confrontando con las políticas neoliberales de la región. Un modelo que disminuyó la pobreza, el desempleo. Que creció en todos los indicadores que incluso consideran los economistas ortodoxos como exitosos. Sin embargo, la oposición está provocando un golpe de Estado, cuyas proporciones son las más graves del Siglo XXI”.



Sobre la situación en Chile, Artemio López analizó que en ese país “hubo un crecimiento de dos puntos en los últimos años, pero sin ninguna distribución de la riqueza. Sigue siendo el país más inequitativo de América Latina, sin ninguna perspectiva de ascenso social. Eso generó, sobre todo en las poblaciones juveniles, un hartazgo importante, que provocó la movilización que está desplegándose hace más de un mes”.



Luego agregó que en Chile la promesa de reforma constitucional para el año entrante, difícilmente cambie significativamente el clima social porque “Chile tiene la particularidad de que el conjunto de la clase política comparte la misma visión socioeconómica. Toda la concertación, la oposición y el oficialismo tienen un plexo común y el rechazo es muy homogéneo por parte de la ciudadanía”.



Al ser consultado por UNO sobre algunos signos de fanatismo religioso en las acciones de la oposición en Bolivia, López indicó que “la utilización de la religión es para, en definitiva, llevar adelante una política de características ortodoxas. No creo que haya una convicción ni una creencia genuina por parte de los estrategas de este comportamiento regional. Solo utilizan creencias populares y la religiosidad es una de ellas, pero no hay una creencia genuina”. Al respecto agregó que “se observa la utilización de toda práctica popular a favor de la conservación del Status Quo, del modelo neoliberal. Y esto pasa en todas las esferas, no solamente la religiosidad. También pasa con el folclore, el deporte… Hay una utilización por parte de las oligarquías dominantes de esos núcleos de sentimientos populares”.



-¿Cómo ve el futuro inmediato de América Latina?



-Se inaugura en Argentina un nuevo proyecto popular democrático, en cabeza de la fórmula Fernández – Fernández, y eso va a ser un reorganizador de expectativas en la región. El presidente electo va a ser una figura importante, junto con Cristina, y esto va a tener que ver mucho con el futuro de la región. Habrá que esperar que se ordene el comportamiento regional de los países”.



Sobre esto, el sociólogo estimó que “Argentina va a dejar marcada su impronta y va a favorecer muchos procesos populares que están hoy en una situación compleja, como los de Bolivia, Brasil, Ecuador… Creo que la aparición del nuevo liderazgo de Argentina, con un modelo popular y democrático, va a cambiar la dinámica regional”.