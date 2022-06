Facundo Manes criticó la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas

Manes, en Radio Rivadavia, dijo al respecto: "No creo que prohibir sea la mejor manera de educar, creo que hay que motivar, inspirar y dar ejemplos, se pone en agenda un tema que no es la causa de los malos resultados". Y si bien remarcó que "la tragedia" en calidad educativa atraviesa todo el país, la Ciudad "no es la excepción".