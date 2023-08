Este miércoles habrá elecciones en ATE y una lista opositora le disputa el poder a Roberto Macho.

Roberto Macho ATE.jpg Macho, al frente de las negociaciones de ATE durante los últimos años.

Desde sus sector vienen afirmando que en la lista opositora de Tolosa se esconden intereses políticos. En declaraciones a la prensa, el gremialista ha dicho que en la nómina que bsuca disputarle el poder no sólo hay dirigentes de otros organismos sindicales (como Sitea y UPCN, según sus palabras), sino que hace días habló también de una clara presencia de Unión por la Patria (la coalición peronista que gobierna a nivel nacional) en ese espacio.

"Si nosotros representamos a Unión por la Patria, ¿entonces qué representa él?", se defendió Tolosa ante la consulta de UNO. "Cuando dice que son independientes de los partidos y de las patronales, no se nota mucho. Decir que uno es independiente de la política no es real. Uno siempre tiene una ideología política intrínseca, y no se la quita puertas adentro del sindicato", agregó.

► TE PUEDE INTERESAR: Dos gremios más acordaron con el Gobierno el aumento salarial hasta octubre

Qué se vota el 9 de agosto en ATE

Las elecciones comenzarán a primera hora de este miércoles 9 de agosto y se espera que los primeros resultados estén después de las 20. Habrá más de un centenar de urnas dispuestas en todos los departamentos y se votarán autoridades tanto locales como nacionales. Hay cerca de 19 mil estatales que tendrán la posibilidad de expresar su deseo: una nueva conducción o a mantener la actual.

"Nos acompañan, junto a Adriana (Iranzo), cientos de empleados más. Los compañeros van a poder plebiscitar la gestión que hemos hecho en este tiempo; plebiscitar a sus dirigentes", dijo Macho a UNO. "Invitamos a todos a acercarse a las urnas, porque la Junta Electoral ha hecho el máximo esfuerzo posible para que cada afiliado vote en su lugar de trabajo o no a más de 300 metros. Estamos con ganas de vivir una fiesta democrática dentro del sindicalismo", cerró.

joaquin tolosa ate.jpg Tolosa, el hombre que se "rebeló" ante Macho para conducir ATE Mendoza.

Tolosa también explicó por qué busca el poder. Habló de posiciones “mesiánicas, mezquinas y personalistas, de dirigentes que privilegiaron su interés propio y familiar por sobre el colectivo", en un claro golpe al oficialismo del gremio. Además, refirió que habría una falta de "rumbo" sindical e indirectamente, sin hacer ninguna denuncia concreta, instó a los afiliados "desterrar el fraude electoral" dentro de ATE. “Queremos la unidad de los trabajadores, debate, disenso, y paritarias democráticas", cerraron.

Una de las particularidades de la elección a nivel nacional es que tendrá votando a 90.000 afiliados más que en 2015; lo que da cuenta del crecimiento que ha tenido la masa de personas que están nucleadas en ese espacio. Por la nómina oficialista Verde ANUSATE, se postula el actual secretario general adjunto, Rodolfo Aguiar. Pero hay dos opciones más para regir a los estatales.

Son la Lista Verde y Blanca, que tendrá como postulante al actual secretario general de la ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo; y Lista Multicolor, que postula a Alejandro Lipcovich, dirigente del Hospital Garrahan de Buenos Aires.

► TE PUEDE INTERESAR: ATE aceptó la propuesta del Gobierno y los empleados públicos recibirán un incremento del 90%