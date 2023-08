Está prófugo el ex empleado de Tunuyán que fue echado por participar de los disturbios

El ex empleado de Tunuyán que participó de los disturbios en la comuna está prófugo de la Justicia. Se trata de Sergio Pinto, quien se desempeñaba como cuidador del cementerio departamental y fue señalado como instigador de la revuelta (que incluyó intentos de saqueo) el lunes 21. Cuando fueron a buscarlo en su domicilio, no estaba, y todavía no pueden dar con él. Aunque no aparece, ya tiene abogado defensor.