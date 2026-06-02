A poco de su llegada a Mendoza para participar de una cumbre sobre ciberseguridad medios nacionales hicieron trascender que sería inminente la renuncia de Patricia Bullrich a la presidencia del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza. La versión cobró fuerza rápidamente pero desde el entorno de la legisladora lo desmintieron.
En medio de rumores de renuncia se espera a Patricia Bullrich en Mendoza
La senadora nacional Patricia Bullrich tiene previsto llegar Mendoza este martes a un congreso internacional sobre ciberseguridad
Lo que circuló es que Bullrich le habría ofrecido la renuncia al presidente Javier Milei. La ex ministra el día anterior había manifestado su objeción de conciencia para acompañar la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de retirar el pliego de una postulante a jueza que es cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon.
Esto se suma a las diferencias que la propia Bullrich -ex ministra de Seguridad del gobierno mileísta- había expresa respecto a la demora en la presentación de la declaración jurada del cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.
Las diferencias marcadas por Bullrich
La interna de Bullrich con el gobierno nacional se inició algunas semanas atrás cuando cruzó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y lo presionó a que anticipara la presentación de su declaración jurada.
“La querían matar”, graficaron desde la administración libertaria en referencia a Javier y Karina Milei, según la agencia Noticias Argentinas.
Pero este lunes hubo una nueva fisura cuando Patricia Bullrich confirmó que le manifestó personalmente al presidente su disconformidad ante la decisión de la Casa Rosada de retirar el pliego de María Victoria Michelli, quien estaba postulada para ocupar un cargo como jueza de un tribunal oral federal en La Plata.
La designación de la magistrada fue frenada e impugnada por el núcleo duro del gobierno debido a un vínculo familiar que despertó recelos: es la cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon.
A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Bullrich reveló el intercambio con el jefe de Estado y anunció que decidió recurrir a una herramienta inusual para el oficialismo. “Hablé con el presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Michelli a jueza federal”, sentenció la legisladora.
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