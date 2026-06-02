En medio de rumores de renuncia se espera a Patricia Bullrich en Mendoza

javier milei y patricia bullrich El 25 de mayo Javier Milei le dio un efusivo abrazo a Patricia Bullrich. Cerquita está Karina Milei. Foto: X de Patricia Bullrich

Las diferencias marcadas por Bullrich

La interna de Bullrich con el gobierno nacional se inició algunas semanas atrás cuando cruzó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y lo presionó a que anticipara la presentación de su declaración jurada.

“La querían matar”, graficaron desde la administración libertaria en referencia a Javier y Karina Milei, según la agencia Noticias Argentinas.

Pero este lunes hubo una nueva fisura cuando Patricia Bullrich confirmó que le manifestó personalmente al presidente su disconformidad ante la decisión de la Casa Rosada de retirar el pliego de María Victoria Michelli, quien estaba postulada para ocupar un cargo como jueza de un tribunal oral federal en La Plata.

La designación de la magistrada fue frenada e impugnada por el núcleo duro del gobierno debido a un vínculo familiar que despertó recelos: es la cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon.

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Bullrich reveló el intercambio con el jefe de Estado y anunció que decidió recurrir a una herramienta inusual para el oficialismo. “Hablé con el presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Michelli a jueza federal”, sentenció la legisladora.

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