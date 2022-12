Empresarios de Mendoza repudiaron la decisión de la Nación sobre el fallo de la coparticipación

La decisión de los supremos derivó en el aumento de los fondos que percibe CABA, que pasarán del 2,3% a 2,95% de los fondos coparticipables. El porcentaje se había reducido durante el gobierno de Alberto Fernández ya que la excusa del macrismo fue aumentarlo porque CABA asumía el costo de tener a cargo la Policía Federal.

Industria Metalúrgica Metalmecánica.jpg Las entidades empresarias recalcaron que se necesita "un esquema transparente en la distribución de los fondos de la coparticipación, de manera automática y exentos de toda discrecionalidad".

La discusión sobre el reparto de los fondos públicos, añadieron, "es una deuda de la política que tampoco ha tenido en cuenta el mandato constitucional de crear una nueva ley de coparticipación. Necesitamos un esquema justo y transparente en la distribución de los fondos coparticipables, de manera automática y exentos de toda discrecionalidad".

"Instamos a retomar los carriles del orden constitucional y no poner en riesgo el sistema republicano consagrado en nuestra Constitución nacional, la garantía en última instancia de que podemos convivir democráticamente", destacaron.

Desde Mendoza se sumaron la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), el Consejo Empresario Mendocino (CEM), la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) y la Unión Industrial de Mendoza (UIM).

El aumento de la coparticipación para CABA y el rechazo de Alberto

El miércoles pasado, los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti firmaron un fallo en el que, si bien no le otorgaron a CABA todo lo que pedía -Horacio Rodríguez Larreta va por el 3,5% de coparticipación-, sí resolvieron que la Nación debía destinar a las arcas porteñas el 2,95% de los fondos coparticipables.

Después de un cónclave entre el presidente Alberto Fernández y 14 gobernadores peronistas, emitieron un comunicado en el que calificaban a la decisión de la Corte como "de imposible cumplimiento", aunque en rigor no afirmaron en ninguna parte que no vayan a acatar la medida, sino que recusarán a los jueces y que presentarán un pedido de revocatoria "in extremis" de la resolución cautelar dictada por la CSJN. Más tarde se sumaron otros cuatro mandatarios.

La Unión Industrial Argentina (UIA) enfatizó la importancia de respetar la división de poderes como "dimensión fundamental para generar previsibilidad jurídica e institucional. Ambas, son pilares fundamentales y condiciones necesarias para desplegar la iniciativa privada, la libertad de emprender, la inversión y la generación de empleo".

En línea con lo que había manifestado su presidente, Daniel Funes de Rioja, destacaron que: "La división de poderes es un activo que todos los argentinos debemos preservar, respetar y potenciar".

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) se sumó al conjunto de instituciones que repudiaron el accionar del Gobierno de Alberto Fernández.

"La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina manifiesta su preocupación ante la decisión comunicada por el Poder Ejecutivo Nacional de incumplir un fallo de la Corte Suprema de la Nación, implicando un quiebre institucional del sistema republicano, y poniendo en riesgo el orden legal enarbolado por nuestra Constitución nacional".

Adicionalmente, afirmaron que la decisión carece de sustento legal, al tiempo que atenta contra la división de poderes. Esta situación "abre el camino hacia un estado de incertidumbre político y legal con amplias repercusiones institucionales, sino que vuelve a plantear una riesgosa disociación de la política con la sociedad y sus problemas".

Asimismo instó al Poder Ejecutivo a que revise su decisión para "fortalecer la calidad institucional y consolidar una recuperación económica sostenida, mejorar sustancialmente los indicadores sociales, promover la inversión privada y la creación de empleos de calidad".