Desde la entidad empresario recalcaron que "no podemos admitir de ninguna manera el ataque no solo a los edificios, sino a la Provincia (Mendoza somos todos: sus habitantes, su territorio, su patrimonio, sus instituciones) que se ha registrado. Solicitamos a las autoridades que los responsables sean identificados y procesados de la manera que nuestras leyes lo determinan para que estas conductas no vuelvan a repetirse. La democracia y el respeto por nuestra sociedad así lo exigen".

A modo de un primer balance de los daños, el Gobierno detalló que el perjuicio económico para el erario público supera los $55 millones (las imágenes de los incidentes lo dicen todo).

Este sábado, las autoridades brindaron una conferencia que se realizó en la sede del Ministerio de Seguridad, donde los funcionarios indicaron que los destrozos fueron provocados por un grupo reducido de personas. Ibáñez además indicó que las reparaciones tendrán un costo que asciende a los $40 millones en Casa de Gobierno, $15 millones en la Legislatura y $1 millón en el Palacio de Justicia. Es que, según expusieron, algunos de los bienes que se vieron perjudicados son históricos.