Fotos y videos: los daños después de la marcha por Florencia

Si bien se trató de no más de 50 personas, otras 200 se quedaron a observar lo que ocurría, algo que no resulta habitual cuando ocurren incidentes.

Daños en la Legislatura

Desde el colectivo Ni Una Menos, quienes formaron parte de la organización, repudiaron los hechos y denunciaron que se trató de "infiltrados" que siempre buscan aprovecharse de las manifestaciones sociales para causar daño.

En la misma línea, el vicegobernador, Mario Abed, despegó el reclamo de justicia por Florencia de los incidentes. "Son un grupo de inadaptados, antisistema que no quieren la democracia", aseguró desde la Legislatura donde personal de la policía y bomberos llevaban adelante un relevamientos de los destrozos.

Daños Legislatura

Sin embargo, el mandatario evitó hablar del costo económico que conllevará poner otra vez los inmuebles en condiciones y señaló que "el mayor daño se lo han hecho a la familia de Florencia". También expresó que en el interior de la casa de las leyes había personal de limpieza, policía y bomberos que usualmente realizan guardias en el lugar y sus vidas corrieron peligro durante el ataque.

"No voy a justificar la barbarie, no se entiende lo que hicieron. Tiraron bombas molotov, es decir, que no fue improvisado. Hubo premeditación", comentó.

Daños en Casa de Gobierno

daños marcha florencia romano (2).jpg Policía científica realiza pericias en las oficina de la Legislatura. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

daños marcha florencia romano (6).jpg Policía científica realiza pericias en Casa De Gobierno. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

daños marcha florencia romano (22).jpg Vecinos observan los daños. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

daños marcha florencia romano (19).jpg Policías ingresan en la Legislatura para realizar pericias.

daños marcha florencia romano (8).jpg Policía científica realiza pericias en el Memorial de la Bandera.

daños marcha florencia romano (15).jpg Ofician de la Vicegobernación. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

daños marcha florencia romano (13).jpg Así quedó el ingreso a la Legislatura. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

daños marcha florencia romano (4).jpg Policías realizan pericias en la Legislatura. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

daños marcha florencia romano (1b).jpg Vidrios rotos en Casa de Gobierno. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO