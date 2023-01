Empresarios de la UCIM duros con la clase política: "Enderecen el barco antes de hablar de candidaturas

"Este hecho inadmisible en un estado republicano y federal, disparó nuevamente la desconfianza nacional e internacional y produjo,entre otros efectos, la disparada del dólar. También nos llevó a preguntarnos si el Presidente de la Nación Argentina no está dispuesto a acatar las decisiones de la Corte Suprema, en que va a terminar nuestro país o qué se puede esperar de otros compromisos democráticos como acuerdos económicos con distintos actores sociales o deudas contraídas a través de bonos", resalta la nota que firma el presidente de la UCIM, Daniel Ariosto.

Daniel Ariosto.jpg Daniel Ariosto, presidente de la UCIM, se quejó del laudo presidencial que pospuso la mega presa de Portezuelo del Viento, y lo ligó a intereses puramente partidarios y electorales del presidente Alberto Fernández, para perjudicar a una provincia gobernada por la oposición.

Pero también se quejaron del dilatado laudo presidencial que pospondrá, una vez más, la construcción de la mega presa de Portezuelo del Viento, avalando un nuevo estudio de impacto ambiental a pedido de La Pampa. "Demuestra que no tiene ningún reparo a la hora de embestir contra provincias lideradas por la oposición", leyeron desde la UCIM, entendiendo que ese arbitraje del presidente se debió más a una estrategia partidaria con la vecina provincia que gobierna el Frente de TODOS, que a un interés porque la obra se hiciese con los estudios necesarios.

Los indicadores que preocupan a los empresarios

Entre los indicadores más preocupantes de fin de año, en la UCIM enumeraron la "inflación galopante, un estado crítico en materia cambiaría y un crecimiento de la pobreza totalmente palpable en las calles", a lo que sumaron la crisis interna que asola al Gobierno nacional y lo debilita aún más.

Ante ese escenario y poniendo en contexto que este 2023 será un año extremadamente electoral, en el que se eligen presidentes, gobernadores e intendentes, le advirtieron: "Varios políticos ya están lanzando sus candidaturas, pero hasta octubre queda una vida y si no se endereza el barco, muchos más argentinos pedecerán miseria y más y más necesidades insatisfechas que actualmente".

En ese duro balance los empresarios sentenciaron: "Ya descubrimos que sólo con democracia no se come, ni se educa, ni se cura, pero sí sabemos que es el punto de partida, la base mínima para poder comer, educar y sanar"

Y para contrarrestar aquella frase de campaña del Frente de Todos en el 2019, cuando el presidente Alberto Fernández aseguró que venía a llenar la heladera de los argentinos, los referentes de la UCIM le recordaron a él y a su entorno que no sólo no cumplieron, sino que tampoco "pudieron contener la inflación, no fomentaron a los empresarios de comercio, la industria ni los servicios para generar empleos (que sí permiten llenar heladeras)".

En la proyección del año que se inicia, remarcaron "necesitamos dirigentes democráticos e idóneos para manejar nuestra economía y buscar horizontes más propicios, con el trabajo de todos los argentinos. Podemos hacerlo, nuestra participación es fundamental".

