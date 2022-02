Emir Félix fue internado por un persistente cuadro de neumonía en el Hospital Central

Todo indica que Félix no podrá estar ahí, al menos de forma presencial: "Ayer (martes) y hoy asistí al Hospital Central de la Ciudad de Mendoza, donde me realizaron estudios por mi cuadro neumonológico. Por prescripción médica he sido internado para profundizar los exámenes y superar la neumonía que atravieso", comunicó el jefe comunal en su perfil de Twitter.