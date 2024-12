Emir Félix sobre el futuro del peronismo: "No es tiempo de pasarle factura a nadie"

Fue durante una visita al programa "No tenés cara", de Radio Nihuil. Una de las preguntas que le hicieron tuvo que ver con el modo en que el PJ busca cicatrizar sus heridas: en los últimos comicios hubo rupturas -algunos justicialistas se fueron a LAUM, junto a Omar De Marchi- y pases de facturas.

Félix no dudó ante la consulta de los periodistas Ricardo Montacuto y Rosana Villegas: "Es simple. Bajo el estado de conciencia que hoy tenemos, logramos no ir una interna en la elección de nuestras autoridades partidarias. Estamos hablando con todos, incluso con los que en su momento se fueron. Y todos están dispuestos a volver. Estuve el otro día con (el exintendente de San Martín) Jorge Omar Giménez, por ejemplo. No es tiempo de pasarle factura a nadie. Si ocurrió aquello fue porque no hubo un proyecto que los contuviera".