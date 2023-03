Emir Félix anunció la fecha de apertura del aeropuerto de San Rafael y reinauguró el museo

El intendente de San Rafael Emir Félix (PJ) se muestra más enérgico que nunca en medio de la interna del peronismo mendocino que no lograr encontrar al candidato de la unidad con miras a las elecciones 2023. Muchos lo señalan a él como posible cabeza de lista en la fórmula de gobernador pero el sureño no suelta prenda. Hace unos días decía que se bajaba por cuestiones de salud y ahora no descarta ninguna posibilidad pero aclaró que se trata de un tremendo desafío.