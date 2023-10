Emir Félix aclaró que seguirá en política pero sin cargos y como asesor ad honorem

sergio massa en mendoza san rafael gasoducto 1.jpg Emir Félix recibió el viernes al candidato Sergio Massa.

Omar y Emir Félix.jpg Los Félix: Omar y Emir.

Emir Félix quiere que lo recuerden como a su "viejo", Chafí Félix

Esta semana el todavía jefe comunal sanrafelino participó del Almuerzo de las Fuerzas Vivas organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropercuaria departamental.

Consultado por los periodistas local, advirtió entre risas, que "este no fue mi último almuerzo porque después vendré como invitado, si me invitan claro. Sí fue mi último Almuerzo como intendente".

Recordó Félix que "este es mi Almuerzo número 14. Así que miren si habré visto pasar presidentes de la Cámara a los que he escuchando y atendido en todo lo que he podido".

Una periodista de Media Mendoza le preguntó cómo le gustaría ser recordado y respondió: "Que me recuerden como que hice todo lo que pude. Pero la verdad es que yo no hice mi trabajo pensando en cómo me van a tener en cuenta más adelante. Bueno, por ahí me gustaría que me recuerden como a mi viejo (Chafí Félix fue intendente antes de la dictadura e interventor durante el gobierno de facto). Adonde voy siempre me hablan bien de él, de su nobleza. Nos dejó de legado su prestigio".

Almuerzo de las fuerzas vivas.jpg En el Almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael, los Félix compartieron la mesa nada menos que con el gobernador Rodolfo Suarez y el gobernador electo Alfredo Cornejo, entre otros. Fue una buena demostración de convivencia política.

Emir Félix aseguró también: "No voy a estar en el gabinete de mi hermano. Voy a estar como asesor totalmente ad honorem, ayudando en lo que me llamen. No quiero ocupar ningún espacio. Siempre voy a estar abrazado a la política, no lo voy a dejar de hacer, pero no ejerceré ninguna función pública desde lo ejecutivo. Sí ayudaré y respaldaré en lo que pueda, sin sueldo".

Durante este periodo que culminará en diciembre a Emir le tocó atravesar un severo problema de salud que llevó a estar internado en el Hospital Centra primero y en una clínica de Buenos Aires después. Fueron 5 meses bravos que pasó en 2022, e incluso se temió por su vida, y que superó para volver al municipio.

"Pedí despedirme de mi familia y ahora tuve que aprender a caminar", dijo al volver a la intendencia en junio de 2022. Admitió entonces que tuvo que "aprender de nuevo a comer y a mover los dedos", lo que grafica la gravedad de las consecuencias de la neumonía que lo tuvo a maltraer.

Aunque está plenamente recuperado y activo Félix no seguirá en ninguna función pública, al menos por ahora. También declinó de ser candidato a gobernador cuando su nombre se barajó en las filas peronistas y se lo mencionaba con un dirigente de unidad.

Chafì Felix.webp Chafí Félix, padre de Emir y de Omar.

Chafí, el "viejo" de los Félix

El mes próximo se cumplirán 10 años del fallecimiento de Chafí Félix, el papá de Omar y Emir quien lo evocó esta semana al anhelar que lo recuerden como a su "viejo".

Don Félix tenía 85 años cuando murió. Fue en su vida un activo militante peronista y estuvo al frente de la intendencia en tres oportunidades, la primera de ellas en 1973, del 25 de mayo de ese año al 16 de agosto de 1974. Luego estuvo como comisionado, del 16 de agosto del '74 al 9 de diciembre de 1975. Finalmente su tercer período fue como interventor, del 1 de junio de 1981 al 2 de enero de 1982.

El próximo intendente

Omar Chafí Félix tiene 63 años y actualmente es diputado provincial por el cuarto distrito. Comenzó su carrera política siendo concejal de la comuna. Fue senador provincial, intendente de San Rafael, diputado nacional en el Congreso durante dos períodos y fue directivo de YPF .

A la intendencia de San Rafael la ejerció de 2003 a 2009. Después llegó Emir. Es decir que los hermanos llevan 20 años en el poder que se extenderán, por lo menos, 4 años.

