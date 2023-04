"Por delante no se sabe qué es lo que puede pasar. No se sabe qué va a encarar cada uno en función de sacar a Mendoza adelante. En la provincia tenemos todas las variables peores que nuestras provincias vecinas", dijo este viernes el intendente de San Rafael, Emir Félix, minutos después de confirmar que no irá en una fórmula del Frente Elegí como precandidato a gobernador o vice.