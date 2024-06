Electrizante definición por el PRO: Hebe y una batalla de la que depende el armado de Cornejo

►TE PUEDE INTERESAR: Casado exigió veedores para la interna del PRO y la otra lista se quejó de la distribución de las escuelas

Hebe Casado-Espana-Fundacion Libertad.jpg Hebe Casado durante su viaje a España en un congreso de la Fundación Libertad.

A su vez, Casado es la candidata que le garantiza a Cornejo mantener al PRO dentro de Cambia Mendoza. Su victoria representaría sin más un apoyo explícito del PRO a la gestión de Cornejo.

De ocurrir lo contrario, el legislador Gabriel Pradines afiliado al PRO en 2016, cercano a Omar De Marchi y que habita en el espacio de la Unión Mendocina en la Legislatura, se quedaría con la estructura partidaria y provocaría un ruido fuerte puertas adentro del gobierno mendocino. Cornejo y De Marchi son hoy enemigos íntimos.

La vuelta de las viejas “internas”

Como el voto no es obligatorio y es una interna a la vieja usanza donde va a votar el que quiere y por lo general la participación suele ser escasa –desde ambos espacios creen que no superará el 30%— el aparato será central para determinar quién se quedará con la contienda.

La política se esmera en repetir prácticas del “pasado”, las mismas que dicen querer combatir de un lado y del otro, las que muchos llaman “prácticas de casta” pero que simplemente son métodos que formaron, forman y formarán parte del folclore político argento.

hebe casado gabriel pradines.jpg La vicegobernadora Hebe Casado encabeza la Lista Amarilla y Gabriel Padrines compite con el sello Propuesta Federal para presidir el PRO de Mendoza.

Aquel sector que “mueva” mayor cantidad de votantes, será muy seguramente quien resulte ganador de la pelea. La práctica de llevar gente a votar, siempre se consideró pecaminosa en el mundo de la política vernácula pero los transportes escolares no dan abasto los domingos electorales. Ergo, ninguno puede decir “yo nunca hice eso”.

“Me prometieron una casa”

Las denuncias cruzadas entre la Lista Amarilla que impulsa a la vicegobernadora y Propuesta Federal que nomina a Pradines, siguen a la orden del día. En especial las que tienen que ver con la presentación de avales para llegar a la interna.

Desde el sector de Casado dicen “nuestros avales son reales” y presentaron como prueba un audio en el que una afiliada de Lavalle dice que se afilió porque le “prometieron una casa para que apoyara a De Marchi aprovechándose de que tengo niños chiquitos y nunca me cumplieron”.

La supuesta damnificada agrega que han usado su nombre como aval de la lista demarchista, algo que ella jamás autorizó. Obvio que desde el sector demarchista lo niegan “rotundamente” y dicen que los casadistas andan regalando bolsones de mercadería.

de marchi milei portada.jpg El presidente Javier Milei y el ex presidente del PRO Mendoza, Omar De Marchi.

Hebe y su buena estrella

La figura más importante que juega la pelea de fondo del último domingo de junio de 2024 es sin dudas la vicegobernadora, una médica sanrafaelina que no pasa desapercibida. Se afilió al PRO en diciembre de 2016, el mismo año que su contrincante, un año después de que Macri asumiera la presidencia del país representando a ese partido.

Fue legisladora provincial y férrea opositora al proceso de encierro social y cierre de escuelas que significó la pandemia para Argentina y Mendoza. Su Twiter no descansó en esos meses de 2020 disparando para todos lados incluso a las políticas del entonces gobernador Rodolfo Suarez.

El ascenso de Hebe en la política mendocina fue meteórico. Patricia Bullrich no ha titubeado nunca en avalar a Hebe, primero con su candidatura a vicegobernadora de Cornejo cuando estaba en campaña por la presidencia en 2023 y ahora con su intención de quedarse con el partido en Mendoza.

Las cosas no están bien entre Macri y la ministra de Seguridad. El ex presidente siente que Bullrich ya no le pertenece y no habría lugar para ella en la conducción actual del PRO lo que incluiría no cumplir la promesa que le hizo de darle la conducción de la asamblea partidaria, un órgano clave al momento de armar frentes, convalidar candidaturas y hacer acuerdos electorales.

Si Hebe se queda con la elección, su posición será inmejorable de cara a una batalla que empezará a delinearse pronto: las elecciones de medio término de 2025 en las cuales las incógnitas son muchas más que las certezas. ¿Podría Hebe encabezar la lista de Cambia Mendoza para mudarse al Congreso nacional el año que viene como preludio de su candidatura a intendenta de San Rafael en 2027?

De su pago chico es el candidato a vicepresidente del PRO en la lista demarchista Martín Rostand, senador provincial sureño y periodista, un novato en las filas del PRO ya que su afiliación, según exhiben los padrones, es de marzo de este año.

Rostand fue director de LV4 Radio Nacional San Rafael en el gobierno de Macri a propuesta de Cornejo y los suyos allá. Durante la presidencia de Alberto Fernández trabajó como periodista en la radio de Víctor Doroschuk, un pastor sanrafaelino que conduce una comunidad evangélica enorme y es un aliado clave de De Marchi en el Sur.

Han cambiado las cosas, hoy Rostand y Cornejo están en las antípodas y de esta elección dependerá para dónde quede orbitando el PRO mendocino en el escenario provincial y nacional.

Macri, zorro, juega a las escondidas

Macri, en tanto, fiel a su estilo no ha demostrado demasiada euforia por ninguno de los candidatos en disputa, se cruza cada tanto con De Marchi con quien conserva una buena relación y también le sonríe a Hebe. La posición ambigua del ex presidente quizás ayude a Casado a mantener cierta autonomía si llegase a triunfar.

El gobernador por su parte –como buen jugador de la política— es consciente de que no es tiempo de dilapidar aliados y cruza los dedos para que la taba caiga del lado de su coequiper Hebe.

