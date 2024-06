La Junta del PRO decidió que la interna entre Casado y Pradines se dirima en salones de fiesta y clubes

►TE PUEDE INTERESAR: Casado exigió veedores para la interna del PRO y la otra lista se quejó de la distribución de las escuelas

image.png "¡Estamos listos!", posteó Gabriel Pradines, uno de los que va por la presidencia del PRO en Mendoza.

A su vez, desde el sector de Casado, acusaron que la Dirección General de Escuelas proporcionó escuelas pero la Junta, "que responde al sector opositor", eligió "centros deportivos, clubes de barrio y salones de fiesta que no están en condiciones edilicias para el sufragio". Como si fuera poco, agregó en un comunicado que "en uno de ellos se puede referenciar que los dueños del inmueble son candidatos de la lista Propuesta Federal en Junín".

Los lugares de votación, el ¿último? papelón de las elecciones del PRO

En algo coinciden los dos sectores: es un papelón y nunca antes se vio algo así. En lo que no coinciden es en quiénes tienen la culpa. Para el sector de Casado son los demarchistas que juegan sucio y manejan la Junta Electoral; y para el de Pradines es el cornejismo que está detrás de la elección de la vicegobernadora.

"Gracias al PRO Nacional, que a través de su veedor, banque que haya transparencia en esta elección y busque alternativa para que los afiliados puedan votar. Corten con las trampas. Se nota mucho", afirmó Pradines en las redes, después de que la DGE enviara un listado de escuelas habilitadas para la elección que no coincidía con el aprobado por la Junta Electoral del partido.

Casi en simultáneo, Casado sacaba un comunicado oficial de la lista Amarilla pidiendo por la transparencia del acto electoral, recordando que "no se ha contratado un servicio de correo para el traslado y custodia de las urnas para el proceso electoral"; y que la Junta, "no ha detallado el lugar de resguardo de las mismas ni la logística para su envío".

"A tan solo 72 horas de las internas partidarias, es relevante destacar que la Junta Electoral no ha comunicado de manera efectiva y precisa a los afiliados cómo se llevará a cabo el proceso electoral. No estan a disposición los padrones divididos por lugar de votacion y estamentos, lo cual representa una arbitrariedad manifiesta, atento que los afiliados no saben dónde ejercer su derecho a voto.

La falta de información y la ausencia de un operativo de seguridad en los establecimientos autorizados para el sufragio generan incertidumbre entre quienes acudirán a las urnas este domingo 30 de junio", agrega Casado en el comunicado.

COMUNICADO PRO Casado.pdf

Antes, Pradines había acusado a Casado de "compra de votos" con bolsones de mercadería; y a su vez desde el otro sector habían denunciado avales truchos y logrado que se bajen dos listas demarchistas.

Los antecedentes dan cuenta de que la historia no terminará el domingo en las urnas y que, aún con un presidente o presidenta elegido, seguirán las acusaciones y denuncias.