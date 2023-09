Elecciones municipales 2023: se espera que el resultado oficial se difunda antes de las 21.30

►TE PUEDE INTERESAR: Elecciones 2023: A la conquista de los gobiernos locales

Agregó que la apertura de las escuelas se realizó alrededor de las 7.20, mientras que la entrega de urnas fue cerca de las 7.40.

Entre las 8.20 y 8.30 terminaron de abrirse las últimas mesas.

Quién puede votar en estas elecciones municipales

En los departamentos de Maipú, Luján, Lavalle, Santa Rosa, La Paz, San Carlos y San Rafael, que desdoblaron las elecciones, pueden votar todas las personas que figuren en los padrones. Esto independientemente de si votaron o no en las PASO del 30 de abril.

"Por supuesto que pueden votar, no se le puede negar a nadie el derecho al voto, tendrán otras consecuencias, pero que no hayan votado en las PASO no es un impedimento para que lo hagan este domingo", sostuvo Albarracín.

Al ser elecciones provinciales, en estas municipales generales se vota nuevamente con Boleta Única.

Cómo se vota en estas elecciones municipales 2023

En las elecciones municipales 2023 se vota con Boleta Única, es decir, el votante concurre a la mesa en la que le toca ejercer su derecho cívico y allí se le entregará una boleta con todas las opciones para intendente y concejales que se presentaron y pasaron la prueba de las PASO.

Hay que recordar que con este sistema no existe el cuarto oscuro: la persona ingresa al aula, le entrega el documento a las autoridades de mesa e inmediatamente recibe la boleta con los casilleros para marcar y la lapicera correspondiente. Luego, se coloca detrás de uno de los biombos que hay en el lugar de votación -técnicamente se llaman cabinas de votación- y allí emite su voto.

Se puede votar por lista completa (hay un casillero en cada fórmula destinado a esta consigna) o elegir: votar a un candidato a gobernador de un frente y a concejales de otro, o bien no votar a ningún intendente y sí a los concejales, y al revés: votar intendente pero no concejales.

Otra opción es no votar a nadie, en este caso la boleta se entrega sin marcar y el voto es en blanco.

Con la utilización de este sistema de Boleta Única se debe tener en cuenta que el voto queda anulado si en la misma boleta se ha marcado a más de un candidato en la misma categoría.