Elecciones 2025: cuáles fueron las únicas dos provincias en donde no ganaron ni Milei ni el peronismo

Si bien, Santiago del Estero no es uno de los territorios más poblados, no dejó de llamar la atención la amplia diferencia de votos que tuvo el partido ganador con respecto a sus rivales más poderosos, que sí vencieron en el resto de las provincias.

De hecho, el partido de Javier Milei se quedó con el triunfo en alrededor de 15 distritos, mientras que el peronismo logró la victoria en 7.

No obstante, la derrota de los poderosos partidos no fue una sorpresa en Santiago del Estero, ya que el Frente Cívico, una alianza de partidos provenientes de diferentes sectores, es el que gobierna. Pero además hubo otra particularidad, que tiene que ver con lo que se votó.

elecciones 2025 4 La Libertad Avanza y el peronismo se repartieron todas las provincias, menos Santiago del Estero. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Qué se votó en Santiago del Estero en las elecciones 2025

En esta provincia, los santiagueños tuvieron que elegir para renovar tres bancas en el senado nacional y otras tres en diputados. También se votaron diputados provinciales, tres intendentes y concejales en varios municipios.

De hecho, en los cargos nacionales el Frente Cívico se quedó con dos bancas en cada cámara y las restantes fueron para el peronismo en esta provincia.

Pero hubo otra elección y que influyó, seguramente, en el resultado, y es que en Santiago del Estero también se eligió gobernador y vicegobernador y el oficialismo, o sea, el Frente Cívico, resultó amplio ganador.

Qué se votó en Corrientes en las elecciones 2025

En Corrientes, la agrupación Vamos Corrientes le sacó alrededor de 7.000 votos a La Libertad Avanza, en un triunfo ajustado en donde se ponían en juego tres bancas a diputados nacionales, las que se repartieron para el partido local, la agrupación de Milei y el peronismo.