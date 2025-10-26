El peronismo y La Libertad Avanza se dividieron el país con triunfos para ambos en todas las provincias, excepto en dos. De hecho, en uno de esos territorios, las dos fuerzas más importantes sufrieron una derrota contundente en estas elecciones 2025.
Elecciones 2025: cuáles fueron las únicas dos provincias en donde no ganaron ni Milei ni el peronismo
Una sola provincia vio como La Libertad Avanza y el peronismo sufrían una amplia derrota, mientras que en otra los resultados fueron muy reñidos. Cuáles son
Mientras peronistas y libertarios se dividieron Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, entre otros, hubo dos provincias en donde un partido local ganó la elección: Santiago del Estero y Corrientes.
La provincia que no pudieron ganar ni el peronismo ni Javier Milei
En Santiago del Estero, ni el peronismo, ni La Libertad Avanza fueron una amenaza para el Frente Cívico, que reunió más del 50% de los votos en toda la provincia.
Si bien, Santiago del Estero no es uno de los territorios más poblados, no dejó de llamar la atención la amplia diferencia de votos que tuvo el partido ganador con respecto a sus rivales más poderosos, que sí vencieron en el resto de las provincias.
De hecho, el partido de Javier Milei se quedó con el triunfo en alrededor de 15 distritos, mientras que el peronismo logró la victoria en 7.
No obstante, la derrota de los poderosos partidos no fue una sorpresa en Santiago del Estero, ya que el Frente Cívico, una alianza de partidos provenientes de diferentes sectores, es el que gobierna. Pero además hubo otra particularidad, que tiene que ver con lo que se votó.
Qué se votó en Santiago del Estero en las elecciones 2025
En esta provincia, los santiagueños tuvieron que elegir para renovar tres bancas en el senado nacional y otras tres en diputados. También se votaron diputados provinciales, tres intendentes y concejales en varios municipios.
De hecho, en los cargos nacionales el Frente Cívico se quedó con dos bancas en cada cámara y las restantes fueron para el peronismo en esta provincia.
Pero hubo otra elección y que influyó, seguramente, en el resultado, y es que en Santiago del Estero también se eligió gobernador y vicegobernador y el oficialismo, o sea, el Frente Cívico, resultó amplio ganador.
Qué se votó en Corrientes en las elecciones 2025
En Corrientes, la agrupación Vamos Corrientes le sacó alrededor de 7.000 votos a La Libertad Avanza, en un triunfo ajustado en donde se ponían en juego tres bancas a diputados nacionales, las que se repartieron para el partido local, la agrupación de Milei y el peronismo.