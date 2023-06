Elecciones 2023 en Junín: así es la Boleta Única para votar en las PASO del 11 de junio

En Junín hay 14 precandidatos, provenientes de 5 frentes diferentes y como particularidad, en esta comuna vuelve a candidatearse el exintendente radical Mario Abed, actual vicegobernador de la gestión de Rodolfo Suarez.

boleta única junin paso 2023.JPG

Elecciones 2023: estos son los precandidatos a gobernador

En la categoría precandidato a gobernador y vicegobernador, las opciones son 10: por el frente La Unión Mendocina, la fórmula es Omar De Marchi (PRO) y Daniel Orozco (UCR).

Mientras, en el frente Cambia Mendoza hay dos listas, las opciones son Alfredo Cornejo (UCR) y Hebe Casado (PRO), y Luis Petri y Patricia Giménez (ambos radicales).

En cuanto al frente de Izquierda y de los Trabajadores, hay dos listas: la del PTS encabezada por Lautaro jiménez y Noelia Barbeito como precandidata a vicegobernadora y la del PO, intregrada por Víctor Da Vila y Nadya Guzzo.

En el caso del Frente Elegí (el peronismo mendocino) hay cuatro opciones: Nicolás Guillén y Lorena Martín, Guillermo Carmona y Liliana Paponet, Omar Parisi y Lucas Ilardo, y Alfredo Guevara y Patricia Galván.

Por último, el Partido Verde presenta una sola opción para gobernador y vice: Mario Vadillo y Emanuel Fugazzotto.

Elecciones 2023 Boleta única (8).jpeg El domingo 11 de junio, los 11 departamentos que no desdoblaron las elecciones municipales de las provinciales, votarán en las PASO Foto: Diario UNO

Elecciones 2023: quienes son los candidatos a intendente de Junín

Frente La Unión Mendocina

Andrés García (candidato de Omar De Marchi)

Nati José (candidata de Omar De Marchi)

José Mauricio Sosa (no apoya candidato a gobernador)

Carlos Di Marco (no apoya candidato a gobernador)

Frente Cambia Mendoza

Mario Abed (candidato de Alfredo Cornejo)

Valeria Rómoli (candidato de Luis Petri)

Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Ana Maya (candidata de Jiménez)

María Visaguirre (Víctor Da Vila)

Frente Elegí

Maximiliano Vargas (candidato de Nicolás Guillén)

Paola Núñez (candidata de Alfredo Guevara)

Santiago Pepa (candidato de Omar Parisi)

Andrea Di Marco (candidata de Omar Parisi)

Gastón Vera (candidato de Guillermo Carmona)

Partido Verde

Peti Abba (candidato de Mario Vadillo)

elecciones-2023 (1).jpg La boleta única ya se estrenó el 30 de abril en las PASO de los 7 departamentos que desdoblaron las elecciones, pero este domingo el sistema se pondrá en marcha en las provinciales

Cómo votar sin anular el voto en las elecciones 2023

Aunque parezca engorroso al principio, votar con el sistema de boleta única no es tan complejo. Lo que hay que saber es que, en primer lugar, cuando el votante se acerque a la mesa electoral, no se le va a dar un sobre, sino que el presidente de mesa le pedirá el DNI, verificará su identidad, y le entregará la boleta única y una lapicera. No se puede llevar una lapicera propia.

Hay que decir que con este sistema, ya no hay un cuarto oscuro con la mesa electoral fuera de este, sino que la mesa se constituye en el mismo lugar en el que está el cubículo para votar.

Una vez que el elector tiene la boleta en la mano, se va a encontrar con una "superboleta" con divisiones en filas y columnas.

La división en filas (horizontal) separa la boleta en categorías: la primera es lista completa, y luego las opciones de gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales (diputados y senadores) intendente y concejales.

En cambio, las columnas (verticales) dividen la boleta en frentes y a estos, a su vez, en listas. Es decir que hay tantas columnas como listas existan en el departamento en el que se vota. Es necesario aclarar que en algunas comunas hay opciones para intendentes y concejales que solo juegan en forma local -es decir, en su propio departamento- que no acompañan a ningún precandidato a gobernador.

Elecciones 2023 Boleta única (4).jpeg En el nuevo sistema de boleta única no hay cuarto oscuro, sino un sistema de biombos para que el votante tenga privacidad Foto: Diario UNO

En el departamento de Junín, son 14 las columnas en las que se divide la boleta única, una por cada lista de las que se presentan.

Junto a cada precandidato, hay un casillero que se marca solo en el caso de querer optar por esta posibilidad.

Para que el voto no sea nulo, no se puede marcar dos casilleros de la misma categoría: es decir, no puede haber dos recuadros marcados con precandidatos a gobernador, intendente, ni grupos de concejales o legisladores provinciales.

Sí se puede votar por lista completa, marcando en la categoría que así lo determina.

Si se puede votar por precandidatos de diferentes listas, siempre que cambie la categoría: es decir, se puede optar por un precandidato a gobernador de un frente, y a un precandidato a intendente de otro, y lo mismo con concejales y legisladores.

Elecciones 2023 Boleta única (5).jpeg Foto: Diario UNO

En el caso de no querer votar a nadie (voto en blanco) se dobla la boleta sin marcar ninguna opción.

Sí se puede votar en algunas categorías y dejar vacías otras.

En los 11 departamentos que no desdoblaron, se votará con boleta larga: todas las categorías.

En los 7 departamentos que desdoblaron, se votará con boleta corta: precandidatos a gobernador y precandidatos a legisladores.