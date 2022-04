El vocero del Arzobispado de Mendoza se sorprendió por las críticas del Papa al periodismo

Entrevistado en Radio Nihuil por Andrés Gabrielli, Pablo Gerardi y Sara González, agregó: "Los periodistas son profesionales de la comunicación, hermano, y eso hay que respetarlo siempre".

Esta semana, Francisco le envió una carta a Gustavo Sylvestre, periodista de radio y televisión de C5N con quien mantiene un antiguo vinculo de amistad, y apuntó contra algunos medios de comunicación, sin mencionar cuáles.

Carta del papa a Sylvestre.jpg La carta que el Papa le envió al periodista de C5N Gustavo Sylvestre.

“Siempre en esas informaciones se encuentran algunos de los pecados en los que suelen caer los periodistas: desinformación, calumnias, difamación, coprofilia. Y según me dicen a algunos autores de artículos les pagan para esto. ¡Triste! Una vocación tan noble como la de comunicar ensuciada de esta manera”, le expresó Jorge Bergoglio al periodista en respuesta a una misiva que él le envió semanas atrás tras las críticas que había recibido Francisco en medios internacionales por un tuit que publicó en sus redes sociales sobre la invasión a Ucrania sin nombrar a Rusia y a Vladimir Putin.

Sorprendió que el Papa apeló al término coprofilia que es “atracción fetichista por los excrementos”.

Sacerdotes no autorizados

De Benedictis también fue consultado por la situación de dos sacerdotes que llegaron de otras diócesis y no están autorizados para ninguna actividad del ministerio pastoral. Dijo que "sigue todo igual. En el caso del que llegó de La Pampa la situación es más delicada porque no tiene licencia del obispo del lugar. Los protocolos son muy estrictos y hay que respetarlos. Todo sacerdote que viene a Mendoza tiene que presentar una declaración jurada con ciertos requisitos, como no tener ninguna denuncia penal por el trato con menores o adultos vulnerables. Alguna irregularidad hay en este caso".

El ayuno en Pascuas

El vocero del Arzobispado se refirió al ayuno que se practica en estos días de Semana Santa. Primero aludió con crudeza a la situación que vive el país: "Hoy no comer carne, más que por dogma, es por el precio que hay que pagar".

Luego sí, ya de lleno en el tema, contó que "hay un arrastre cultural de muchas décadas, de tradición cultural muy fuerte de no comer carne, no solo el Viernes Santo, sino todos los viernes de Cuaresma. En Argentina, en los viernes de Cuaresma podemos suplantar el no comer carne, por no tomar vino, por un acto de piedad o por una obra de solidaridad. No comer carne no es lo único",

Colombo llamó a ejercer liderazgos políticos y sociales con valores cristianos

mons-colombo-llamo-a-ejercer-liderazgos-politicos-y-sociales-con-valores-cristianos-gaEY.jpg La misa crismal ofrecida por Monseñor Colombo.

El arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Daniel Colombo, presidió la misa crismal en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. En su homilía, destacó que la misa crismal es una “verdadera fiesta de la unción del Señor que nos ha querido comunicar su gracia en abundancia para amar y servir”.

“Venimos del duro contexto que nos impuso la pandemia de estos años y hoy nos sentimos fuertemente interpelados por la guerra en Ucrania y la pobreza creciente en tantos hogares de nuestra patria”, señaló monseñor Colombo. “En este marco doloroso, el Señor Jesús asume en primera persona la profecía de Isaías: Él es el Mesías enviado para alegrar la vida de su pueblo, para sanarlo y restaurar sus energías por la Palabra proclamada para su plena libertad”.

“En esta hora difícil de la Patria, con tantas necesidades apremiantes, principalmente entre los pobres, se hace imperiosa la participación social y política de los cristianos, ungidos para transformar la realidad y aportar la fragancia de Cristo Salvador en las distintas instancias asociativas y partidarias”, consideró el prelado. “Los distintos voluntariados expresados en las diferentes pastorales de la solidaridad, lo hacen muy presente en perspectiva de servicio”.

En la misma línea, añadió: “Resulta imprescindible una decidida contribución de los cristianos, a través de nuevos liderazgos políticos y sociales, con arraigados valores cristianos y afirmar frente a la pretensión de algunos sectores de invisibilizar el lugar de la Iglesia en la sociedad, que ella no puede limitarse a los actos de culto o ser aislada y reducida al ámbito privado. Tiene un aporte que hacer a la sociedad”.