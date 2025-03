Hay que recordar que actualmente el vino argentino como producto de exportación, en el que tienen una gran presencia las bodegas mendocinas, para ingresar a Estados Unidos tiene que pagar un arancel que va de 63 centavos de dólar hasta 19 centavos por litro según se trate de vino fraccionado, espumante o a granel, según los datos que aportaron desde la Corporación Vitinícola Argentina, la COVIAR.

Aranceles de importación de vinos en Estados Unidos.jpg En la actualidad el vino argentino, tanto en sus formatos de fraccionado, espumante o a granel, paga aranceles para ingresar a Estados Unidos. Eso podría terminarse con el acuerdo de libre comercio.

"Es bueno el libre comercio, pero hay que ver a qué países les sube aranceles"

Si bien por ahora la posibilidad de que avance ese libre comercio entre Estados Unidos y Argentina está en en la categoría de anuncio, desde el Observatorio Vitivinicola Argentino, que es una unidad ejecutora de COVIAR, salieron a avalar la medida.

Desayuno Coviar.JPG Desde la COVIAR vieron con gran ilusión la idea de que Argentina logre un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que incluya al vino argentino.

"Que se eliminen los aranceles que hoy paga el vino argentino para ingresar a Estados Unidos ya es una buena noticia, que habrá que esperar a que se concrete, pero además hay que estar atentos a qué hace el presidente Donald Trump con el resto de los países que le exportan vino, porque si decide subirle los aranceles a ellos, eso nos volvería aún más competitivos", definió Daniel Rada, titular de aquel observatorio.

El especialista se basó en las medidas que tomó Trump en su primera gestión como presidente, cuando decidió subirle el arancel a los vinos de Europa y China, lo que obviamente benefició a los vinos argentinos.

El libre comercio, uno de los temas clave del Foro de Inversiones

La sola posibilidad de que se pueda activar el acuerdo de libre comercio ya fue suficiente para que el tema se trate en el sexto Foro de Inversiones y Negocios que se hará desde este jueves y hasta el viernes en hotel Hilton de Guaymallén.

De hecho, el presidente del Concejo Empresario Mendocino (CEM), Martín Clément, se encargó de dimesionar el posible impacto en la industria madre mendocina.

"Las exportaciones argentinas y mendocinas, específicamente Estados Unidos, en cantidad y en volumen importante, como para que generen un cambio significativo en la matriz productiva mendocina, no son muchas. En el corto plazo puede implicar a lo mejor algún incremento de ventas de mosto o de vino. Ahora, en el mediano a largo plazo, tener una alineación y tener un mayor flujo de comercio y de inversiones, no sólo atañe a las relaciones comerciales, sino a las inversiones también, de servicios. No es solamente comercio de bienes, sino también de servicios, así es que puede haber otros rubros, además de los bienes, que se vean beneficiados", aclaró Clément.