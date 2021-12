El video de Viviana Canosa contra Victoria Donda: "No sabés hablar, no sabés leer, cínica"

https://twitter.com/vikidonda/status/1466879632464957440 Dimos cierre a la 14° edición del F s Css s Ms de la @ONU_es que tuve el honor de presidir en representación de la Argentina. pic.twitter.com/ndfkHQFPKq — Victoria Donda Perez (@vikidonda) December 3, 2021

Luego Canosa analizó el desempeño de Donda en un video que mostraba a la titular del INADI en una sala prácticamente vacía con serias dificultades para leer y expresarse.

Viviana Canosa explotó contra Donda haciendo papelones en inglés y le dio una paliza: "SOS EST#PIDA"

Canosa espetó ante las cámaras de su programa: “Sos una vergüenza. Tantas minorías que no te fue a escuchar nadie. No sabés hablar, no sabés leer, no sabés ni decir lo que querés interpretar, cínica, siniestra”.

Luego prosiguió: “Vos no defendés el derecho humano de nadie ¿Por qué no venís acá, a esta Argentina, y defendés los derechos humanos de las hijas del playero o los de los hijos de Roberto (Sabo)?”.

“¿Por qué tenemos que pagarte a vos un viaje a Ginebra en el Ritz? ¿Quién te va a invitar a no decir nada? Ni el traductor sabe cómo hacer para explicar lo estúpida y cínica que sos”, continuó Viviana Canosa sin filtro. Aunque en realidad el traductor para sordomudos solamente experimentaba un problema técnico.

Victoria Donda en Suiza.jpg Victoria Donda en Suiza.

Canosa además leyó un mensaje de Donda dedicado al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y volvió a criticar duramente a la titular del INADI: “¿De qué inclusión me hablan con Pérez Esquivel, Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini? La inclusión es la letra ‘e’ y ni siquiera la saben usar. Porque cuando las papas queman se meten la ‘e’ en el culo. Vengan a hablarle en inclusivo a las hijas del playero”.

“Vergüenza debería darles. Me indigna porque esta es la Argentina fake news de la que tanto se quejan. Si saben que nadie va a ir a escuchar a Donda o al Presidente, ni Cristina lo escucha”, cerró.